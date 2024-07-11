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彭千祐是台藝大學霸「罕見開個展」　好友大鶴一現身…焦點秒被搶

記者黃庠棻／台北報導

彭千祐日前在《不良執念清除師》飾演醫學系冷面學霸，擄獲大批粉絲的心，近日畢業自台藝大雕塑系的他一展雕塑長才，舉辦個人展覽《空間的香料 Spices in Space 》，自己製作三款花器，並邀請花藝師「一器一花」，展覽結合雕塑、花器與花藝，呈現物件與空間因為香料的加入而提升了層次，開幕時演藝圈好友魏如萱、張軒睿、石知田、林鶴軒（大鶴）皆到場相挺，讓他相當感動。

▲彭千祐。（圖／天地合娛樂製作有限公司提供）

▲彭千祐舉辦個展。（圖／天地合娛樂製作有限公司提供）

有著「演員」及「藝術創作者」雙重身份的彭千祐，在6月推出難得的個展，展覽以「香料拼圖」為主題，他表示「這些物件更像是香料但並非附加，而是跟著空間一起產出，香料也改變著一空間的風味；所以特別在咖啡廳呈現，也使用和食物相關詞彙命題，是想讓展覽能更活潑輕鬆進入大家的生活。」

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▲彭千祐。（圖／天地合娛樂製作有限公司提供）

▲彭千祐舉辦個展。（圖／天地合娛樂製作有限公司提供）

談到自己的雕塑作品，彭千祐直言「每次的靈感幾乎都是趁著拍戲的空檔或過程發想，因為創作出來的作品會因為當時的心境而有所變化。這次因為認識了很欣賞的花藝師『一器一花』，加上以前是學雕塑，對金屬的材質性一直有興趣，想嘗試金屬和花的結合，所以有了這個展的誕生！」

▲彭千祐。（圖／天地合娛樂製作有限公司提供）

▲彭千祐好友大鶴現身他的展覽。（圖／天地合娛樂製作有限公司提供）

隨著開展的這幾天，彭千祐也收到許多回饋，透露「印象最深刻的是開幕時，記得有支持我的人特地從澳洲飛過來看展，真心感謝！」而在圈內有著好人緣的他，也特別感謝好友魏如萱、張軒睿、石知田及林鶴軒（大鶴）的相挺，笑言「大鶴一來變成全場焦點，不虧是厲害的主持人，馬上把展覽的氣氛炒熱，瞬間就變成他的主場！感謝他從大學以來給我的支持跟鼓勵。」他也分享石知田來看展後，也和他討論未來能一起辦展及創作，期待兩人能擦出全新火花。

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