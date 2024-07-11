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莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

記者陳芊秀／綜合報導

好萊塢女星莎朗史東（Sharon Stone）於1992年演出情慾驚悚片《第六感追緝令》（Basic Instinc），奠定性感女神地位。而她在2001年腦中風，消失在螢幕前整整7年之久，近日受訪談及此事，更透露當時財產遭人全數掏空。

▲▼《第六感追緝令》莎朗史東、麥克道格拉斯。（圖／台北双喜電影提供）

▲莎朗史東憑《第六感追緝令》成為性感女神。（圖／資料照／台北双喜電影提供）

據《好萊塢報導》報導，莎朗史東2001年腦中風，當時只有1%存活率，且失去了左耳的聽力，腦部手術被置入23個鉑線圈（platinum coils），並且還與當時的記者丈夫菲爾布朗斯坦（Phil Bronstein）離婚。她坦言腦出血9天，這段期間，一切都改變了，「我的嗅覺、視覺、觸覺都發生了變化。我有幾年無法閱讀，看到的事物是扭曲的，並且看到顏色的圖案。許多人認為我會死去」。

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莎朗史東花了7年才逐漸恢復，「這段時間我被利用了，我因為事業成功，本來存款有1800萬美元（約台幣5.8億元），但當我重新查看銀行帳戶時，錢全沒了。我的冰箱、電話，所有的東西都登記在別人的名下。」她變得一分錢都沒有，但如今已經走出低潮，她說：「我決定活在當下並放下過去。我決定不再糾結於疾病或任何苦澀或憤怒。如果你咬進苦澀的種子，它永遠不會離開你。但如果你保持信仰，即使這信仰只有芥菜種子那麼大，你也能活下去。所以，我現在為了快樂而活，為了目標而活。」

▲▼ 莎朗史東坎城影展 。（圖／路透社）

▲莎朗史東曾發生腦出血中風，當時5.8億台幣的財產全數被人掏空。（圖／路透社）

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