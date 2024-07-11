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直播天后瑪菲司坦言「身體住著很多人」　《嘎啦》邪魅驚悚模樣曝

記者蕭采薇／台北報導

《民雄鬼屋》製作團隊2024最新恐怖力作，改編自1961年流傳至今的「麻賴村見聞」恐怖邪教傳說，電影《嘎啦GALA》日前釋出由女主角瑪菲司獻唱的主題曲《你不是一個人》。跨界擔任電影女主角的直播天后瑪菲司坦言，籌備這首電影主題曲整整花了一年多時間，為這首歌下足苦工。

▲《嘎啦》由「直播天后」瑪菲司主演並獻唱主題曲。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《嘎啦》結合薩滿、巫毒和道教儀式，打造出令觀眾耳目一新的驚悚國片。（圖／CATCHPLAY提供）

她說：「非常開心觀眾即將看到《嘎啦》，為了這部電影，我除了在表演上做了很多功課，參與主題曲演唱也付出很多，這首歌跟以往的我不太一樣，正如電影裡角色，身體住著很多人，希望大家會喜歡！」而瑪菲司也向不敢看恐怖片的粉絲喊話：「有我的歌聲陪伴，讓你不是一個人」」

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▲《嘎啦》由「直播天后」瑪菲司主演並獻唱主題曲。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《嘎啦》由「直播天后」瑪菲司主演並獻唱主題曲。（圖／CATCHPLAY提供）

《嘎啦》主創團隊也分享電影視覺創作構思：「我們利用東南亞國家一些鄉野迷信，結合薩滿、巫毒和台灣特有的道教儀式來做一個全新的視覺傳達，打造出令觀眾耳目一新的國片，也為長久以來較一致的恐怖氛圍裡創造一些不同的印象。」

▲《嘎啦》由「直播天后」瑪菲司主演並獻唱主題曲。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《嘎啦》描述瑪菲司一家抵達度假村，卻是恐怖的經歷的開始。（圖／CATCHPLAY提供）

電影《嘎啦》描述直播主瑪菲司一家抵達即將開幕的度假村舉行活動，從未料到等待自己的竟是恐怖的降臨。阿序為了探得真相，與好友天仁召集網友再次前往度假村探險，並以此在網路上獲取流量，豈知這竟是一段從1960年延續至今從未停止過的邪惡祭典，電影《嘎啦》於7月19日上映。

 

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