走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」嚴重超時　慘遭工作人員架走

記者孟育民／台北報導

第6屆走鐘獎今（26日）在台大體育館登場，典禮由視網膜、阿樂與恩熙俊聯手主持。不過典禮引起不少熱議，在歐耶老師表演脫口秀時，竟停不下來，一口氣講了長達20分鐘，又臭又長最後被工作人員架走，提詞機還寫上「滾」，這段表演也遭到網友一陣謾罵！

▲▼歐耶老師表演超時，遭到工作人員架下台。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

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事實上，歐耶開場就已經說：「我是全台超時最久的，而且完全不照逐字稿，我剛剛還問工作人員有delay嗎？他們說沒有，我說那現在要來delay了。」果真他的表演長達20分鐘，原本以為要結束時，他又接著繼續講，讓工作人員直接上台舉「請下台」的牌子。

▲歐耶老師一講就20分鐘。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）



歐耶表演就如演講冗長，讓觀眾直呼看不下去，典禮現場提詞機更顯示「時間到了 請下台！」、「滾～」等字幕，隨後歐耶也被工作人員給拉下台。留言區紛紛傻眼說：「好了啦」、「好難看」、「一點都不好笑」、「博恩可以救場嗎」。