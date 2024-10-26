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w-inds.橘慶太加碼「23蹲」邊喊：你是我寶貝！　全場女粉秒恢單

記者吳睿慈／台北報導

日本團體w-inds.於26日以全新巡演「Nostalgia」來到台灣開唱，歌單囊括出道單曲、專輯等，歌曲〈四季〉、〈SUPER LOVER - I Need You Tonight〉等前奏一出，台下3000人雞皮疙瘩掉滿地，兩人親切地用「大家好」、「打給厚」問候，氣氛超熱烈。

▲▼ w-inds.遵守與記者約定！加碼「23蹲」邊喊：你是我寶貝　全場給力。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲w-inds.連續兩年來台開唱。（圖／COME ON JKSSP提供）

w-inds.連續兩年來到台灣開唱，他們每回都會向台灣記者學中文，25日抵台現場學了土味情話「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝」，反覆唸了5遍，答應記者會在演出上秀一手，橘慶太還表示「你們確定大家會開心嗎？如果沒有，我會生氣唷！」雖半信半疑，但兩人果然在演唱會上說到做到。

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千葉涼平、橘慶太除了先唸一次「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝」，還搭配時下最流行的16蹲，看到全場嗨到不行，橘慶太加碼到23蹲，露出滿足笑容：「沒想到真的這麼受歡迎，昨天還半信半疑，但記者們說一定可以的！謝謝大家這麼熱情回應，我們明年再學別的，明年再相會！」兩人情話連連，也讓不少已婚女粉直呼「今晚單身啦」。

▲▼ w-inds.遵守與記者約定！加碼「23蹲」邊喊：你是我寶貝　全場給力。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲▼w-inds.遵守與記者約定，加碼23蹲，還邊喊「你是我寶貝」。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲▼ w-inds.遵守與記者約定！加碼「23蹲」邊喊：你是我寶貝　全場給力。（圖／COME ON JKSSP提供）

w-inds.陪伴粉絲走過23年，台灣不少JPOP歌迷視他們為「初戀團」，兩人昨日受訪時才得知該封號，看到台下給予超大的歡呼，才認證自己果然是大家的初戀，橘慶太笑喊「昨天聽說我們是大家的初戀是吧，那今天大家有回想起自己的初戀了嗎？」果然第一排就有歌迷舉著「w-inds.是我們的初戀」，涼平驚喜表示「哇，是真的！」

▲▼ w-inds.遵守與記者約定！加碼「23蹲」邊喊：你是我寶貝　全場給力。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲w-inds.盼望明年再來。（圖／COME ON JKSSP提供）

兩人承諾「我們希望每年都能來」，相約24週年、25週年，盼望歌迷等著他們回來，只是演唱會來到尾聲，粉絲都捨不得，橘慶太不忘虧大家「初戀情人要回家的反應是嗎」，他們稱讚歌迷「日文都很好」，橘慶太幽默說：「啊，因為是初戀對嗎，所以大家都很努力地學日文了。」相約再度來台。

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