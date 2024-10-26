AKB48 Team TP握手粉絲曝小心機　1招「又香又嫩」超誘人

記者蔡琛儀／台北報導

女團AKB48 Team TP推出第八首單曲〈24/7 Shining〉，預購衝破17000張，今（26日）AKB48 Team TP舉辦發售紀念握手會，湧進數千粉絲，有人漏夜排隊，還有人結伴穿著制服來應援，更有從日本、韓國、香港、越南、新加坡前來的粉絲。





▲▼AKB48 Team TP舉辦握手會，湧入上千粉絲。（圖／好言娛樂提供）

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成員們被問到有沒有印象深刻的粉絲，劉曉晴表示之前有預告如果買她今年生日T，可以要求她叫「寶寶」，她笑說：「剛剛已經有一群人過來要我叫他們寶寶，我回說那你也可以叫我寶寶嗎？我們就寶寶來寶寶去。」

另外有成員準備笑話、唱歌跳舞、土味情話撩粉絲，蔡亞恩說：「剛有粉絲問我可不可以釣他？我說那我們猜拳好不好，我一定會出剪刀，因為你就是我的『全部』（拳），結果反而讓對方更緊張。」她透露另外有收到害羞的粉絲邊哭著邊握手邊真情告白：「謝謝妳給我力量。」令她相當相當感動。

▲▼AKB48 Team TP透露，握手會前大家都會做好手部護理，擦香香的護手霜。（圖／好言娛樂提供）

AKB48 Team TP為了握手會，前一天晚上特別不吃宵夜，預防當天水腫。至於是否緊張失眠？她們笑答通常握手會前一天得準備很多東西而比較晚睡，今起床的確很睏，但她們已喝咖啡補充精神兼消水腫，笑說一舉兩得；此外，大家也各自做好手部護理，團員表示只要有新成員加入，一定會教她們要擦護手霜，因為有些粉絲會聞到手上香香的味道，希望大家不只手嫩，還要握完後粉絲可以把味道帶回家，俏皮呼籲：「大家可以聞一下，我們每人味道都不一樣喔！」