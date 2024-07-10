記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台《甄心分享小琳鐺》邀請藝人王凱、蘇炳憲、鄭仲茵、王晴和郭亞棠上節目討論「大家愛罵又愛看！八點檔的狗血無極限？！」王凱透露，有次拍戲，從早到晚拍戲都是在被打，被打巴掌、腳踹以及圍毆等。有次早上出外景，第一場戲就開始被棒球棍打和腳踹，一路打到傍晚，最後一場戲是圍毆。結束時，趴在地上崩潰，甚至抽蓄大哭，心裡開始產生負面影響。

▲蘇炳憲（左起）、鄭仲茵、佩甄、沈玉琳、王凱、郭亞棠、王晴，聊八點檔藝人甘苦談。（圖／緯來戲劇台提供）

王凱說，謝承均跟他說過「拍戲的時候，相由心生，演壞人的時候，長相會越來越邪。」王凱漸漸覺得自己整個人的心情和心態變得不對勁。一回到家，一定要坐在沙發放空20分鐘。因為家裡的狀況和戲的壓力，讓王凱開始去尋求心理諮商。

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▲王凱因戲被毆打到尋求心理諮商。（圖／緯來戲劇台提供）



王凱還說，有一次拍戲拍到一半，突然變成大反派，三集就遭到報應。報應是要去婚禮現場鬧，被抓到後，要在地上爬到別人面前磕頭道歉。後來逃到天台要逃跑，高度太高導致尿褲子。佩甄驚呼說「好奇怪的劇情！」沈玉琳則說「壞人不能有懼高症嗎？」最後，王凱被推倒在地，被與劇情無關的女演員連甩18個巴掌。



