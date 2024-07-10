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陸直播主「直接喝食用油」千人見證！　多次灌嘴自證品質

記者劉宜庭／綜合報導

大陸近期傳出有油罐車混裝化學油、食用油，引發食安爭議，事件持續發酵，甚至有直播主為了自證品質直接喝油，在陸網掀起一陣熱議。

▲陸直播主「直接喝食用油」千人見證！　多次灌嘴自證品質。（圖／翻攝自微博）

▲陸直播主直接喝食用油自證品質。（圖／翻攝自微博）

據陸煤《藍鯨新聞》報導，今（10日）一早有食用油品牌直播主開播，背後螢幕顯示近期食安問題的新聞，在上千人的關注之下，現場直接將油往嘴巴裡灌，還在短時間之內多次喝油，似乎想藉此達到澄清、自證品質的目的。

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據報導，根據相關數據平台顯示，該直播在過去1個月銷售額約人民幣2500萬元（約台幣1.1億）；近日在食用油食安問題爭議之下，昨單日銷售額仍有人民幣50萬元（約台幣225萬元）。

▲陸直播主「直接喝食用油」千人見證！　多次灌嘴自證品質。（圖／翻攝自微博）

▲陸直播主背後播放近期食用油相關新聞。（圖／翻攝自微博）

大陸一起涉及油罐車混裝化學油與食用油的事件引發廣大關注，事件進展迅速，已引起國務院的高度重視。9日晚間，國務院宣布將成立聯合調查組，對此事進行深入調查，並明確表示對於違法的企業和相關責任人將依法進行嚴懲。

大陸媒體《新京報》首度揭露此事，記者發現有許多油罐車在運輸化學油後，沒有清洗儲存槽就直接裝運食用油，導致食用油中混入化學油。令人震驚的是，涉案的食用油廠商眾多，其中不乏金龍魚、匯福等知名大廠，甚至包括中字輩的國企「中儲糧」，這使消費者對大陸的食用油廠商產生了不信任。

目前，涉案的食用油產品已在各大電商平台下架。大陸官媒《央視》亦發文痛批，罐車運輸行業長期以來公開的秘密——食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，這實際上已經形同投毒，顯示「食品安全大於天」的口號還只是一種願景。

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化學油, 食用油, 魯花

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