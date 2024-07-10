樂團女主唱台上突秀一字馬還不夠！　上演「女女情慾瑜珈」狂噴色氣

記者蔡琛儀／台北報導

從白目樂隊單飛的高小糕，近年啟動許多個人作品計畫，她也將於本周六舉行「Sister私密對話」小巡迴演出的最終場，並邀請樂團BB彈一同演出，而她也確定將把今年在大港開唱掀起熱烈討論的「搖滾瑜珈」搬上舞台。

▲▼高小糕將在演唱會重現搖滾瑜珈及情慾瑜珈橋段。（圖／出日音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

擁有瑜珈老師證照的高小糕，今年在大港開唱演出時，特別結合瑜珈元素，在猛烈音樂節奏中，擺出許多高難度姿勢，直接大秀一字馬，還特別設計「情慾瑜珈」橋段，找來瑜珈老師親自示範，更出現女女親密動作，讓現場瀰漫一股不同色氣氛圍，該段演出獲得樂迷大力好評，也讓高小糕決定要再次於台北舞台重現，釋放她的特有龐克瑜珈妖力。

高小糕表示，這幾年深深的感受到女人之間的姊妹情誼，是不同於親密伴侶、家人珍貴美好且不可取代的關係，所以決定用「姊妹私密對話」作為主題，希望大家都能放下驕傲與自尊，自在說出內心的秘密，也慶祝生為女人的美好與快樂。至於這次邀請到2003年成立的BB彈樂團，高小糕說：「既然是這次巡迴的最後一場，當然會準備驚喜給大家，於是請到擁有『龐克媽祖』之稱的樂團BB彈聯合演出，勢必將上演精采龐克大PK！」

▲高小糕。（圖／出日音樂提供）

近期，高小糕也參與全新音樂選秀節目《一起聽團吧》比賽，並以「惡質姊妹」的全新化身，攜手三位女性樂手，以「女團」之姿帶來極具震撼的搖滾魅力，成功收服評審乱彈阿翔，她笑說：「沒想過年過38歲還有機會可以組全新『女團』，惡質姐妹我的另外一個化身，將談論從女性視角出發的情慾幻想。」。