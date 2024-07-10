陳志強離家1月回來了！曾智希笑喊「爸爸」他狂比愛心：還記得我嗎

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳志強離家一個月回來了！他與曾智希結婚2年，難得要長時間離家工作，為此留下親筆信「與妻暫別書」，如今回家夫妻團聚，還面對鏡頭比心唱歌，影片曝光笑翻一票網友。

▲曾智希PO影片，老公陳志強回家了。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

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曾智希上傳影片，老公陳志強正在打開冰箱，疑似喊了對方一聲「爸爸」，老公關上冰箱門，轉頭看著她開始眼神放電，她邊笑邊說「歡迎回來」，老公一邊比出手指愛心，一邊說「好久不見」，更唱起陳冠希的〈記得我嗎〉，而她雖然沒有入鏡頭，可愛笑聲完整被錄在影片中，留言串笑回「我是叫他寶寶啦，因為太想笑了一直憋著，聽起來像爸爸」。

▲陳志強對著鏡頭比心還唱歌。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

陳志強離家到台東拍戲，認識了新朋友與見到老朋友，曬出一連串照片中，出現了愛妻曾智希。他發文「這次在台東拍攝了一個月，認識了幾位熱情的新朋友，遇到了好久不見的老朋友，見到了東部的美麗天空…（還有黏著著的可愛老婆）……。」原來老婆也來台東相見了，曾智希留言「是你黏我」，小倆口互動被網友留言「不管是誰黏誰，那封與妻暫別書真的都是寫心酸的耶」、「智希真的是你可愛的老婆 」。

▲陳志強到台東拍戲，同框孫鵬、艾偉。（圖／翻攝自臉書／陳志強）

▲陳志強老婆曾智希也來台東，夫妻拍下合照。（圖／翻攝自臉書／陳志強）