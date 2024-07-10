ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳志強離家1月回來了！曾智希笑喊「爸爸」他狂比愛心：還記得我嗎

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳志強離家一個月回來了！他與曾智希結婚2年，難得要長時間離家工作，為此留下親筆信「與妻暫別書」，如今回家夫妻團聚，還面對鏡頭比心唱歌，影片曝光笑翻一票網友。

▲▼曾智希PO影片，老公陳志強回家了。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

▲曾智希PO影片，老公陳志強回家了。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾智希上傳影片，老公陳志強正在打開冰箱，疑似喊了對方一聲「爸爸」，老公關上冰箱門，轉頭看著她開始眼神放電，她邊笑邊說「歡迎回來」，老公一邊比出手指愛心，一邊說「好久不見」，更唱起陳冠希的〈記得我嗎〉，而她雖然沒有入鏡頭，可愛笑聲完整被錄在影片中，留言串笑回「我是叫他寶寶啦，因為太想笑了一直憋著，聽起來像爸爸」。

▲▼曾智希PO影片，老公陳志強回家了。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

▲▼曾智希PO影片，老公陳志強回家了。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

▲陳志強對著鏡頭比心還唱歌。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

陳志強離家到台東拍戲，認識了新朋友與見到老朋友，曬出一連串照片中，出現了愛妻曾智希。他發文「這次在台東拍攝了一個月，認識了幾位熱情的新朋友，遇到了好久不見的老朋友，見到了東部的美麗天空…（還有黏著著的可愛老婆）……。」原來老婆也來台東相見了，曾智希留言「是你黏我」，小倆口互動被網友留言「不管是誰黏誰，那封與妻暫別書真的都是寫心酸的耶」、「智希真的是你可愛的老婆 」。

▲▼曾智希PO影片，老公陳志強回家了。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

▲▼曾智希PO影片，老公陳志強回家了。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

▲陳志強到台東拍戲，同框孫鵬、艾偉。（圖／翻攝自臉書／陳志強）

▲▼曾智希PO影片，老公陳志強回家了。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

▲陳志強老婆曾智希也來台東，夫妻拍下合照。（圖／翻攝自臉書／陳志強）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

老公小孩都在美國沒考慮一起住？　崔佩儀12字親回

老公小孩都在美國沒考慮一起住？　崔佩儀12字親回

《華燈初上》光小姐驚喜合體！　「7人大同框」燦笑畫面流出

《華燈初上》光小姐驚喜合體！　「7人大同框」燦笑畫面流出

分手王子單身3年！　40歲鄧麗欣認愛新戀情…男友激似韓星Rain

分手王子單身3年！　40歲鄧麗欣認愛新戀情…男友激似韓星Rain

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

老公小孩都在美國沒考慮一起住？　崔佩儀12字親回

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳志強, 曾智希

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師李怡貞不忍了：沒吃那麼差
  2. 視帝郭晉安離婚遭疑「見死不救」！見妻子4年前大病失禁…態度曝
  3. 李洪基罹罕病「臀部全疤痕死肉」　羞曝男性荷爾蒙影響：想要新屁股
  4. 病情好轉！Lia宣布回歸ITZY　驚喜現身團體5周年直播
  5. 王子「10年前後對比照」都沒變！　港女星莊錠欣嘆：只有我在長大
  6. 錢小豪暴瘦18kg被憂罹病！　「頭頂驚見2黑斑急剃髮」親曝健檢結果
  7. 江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重
  8. 陳志強離家1月回來了！曾智希笑喊「爸爸」他狂比愛心：還記得我嗎
  9. 出道41年首當反派！李興文太壞「負面情緒爆炸」嘆：暫時不演了
  10. 快訊／跨國婚姻最終戰！夏克立再現身　今開庭5分鐘火速結束...下月14日宣判

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366