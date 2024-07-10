分手王子單身3年！　40歲鄧麗欣認愛新戀情…男友激似韓星Rain

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星鄧麗欣（Stephy）2021年與「王子」邱勝翊分手，感情空窗3年，最近被目擊與高帥男現身將軍澳的購物商場，且兩人戴著情侶款鴨舌帽，男方外型激似南韓男星Rain。她昨夜（9）透過限動認愛，公開新戀情！

▲鄧麗欣與王子邱勝翊分手3年，認愛新戀情。（圖／翻攝自IG）

綜合港媒報導，鄧麗欣被目擊與高帥男在購物商場，不僅穿戴流露情侶風，男方手提多袋重物，兩人原本保持距離，後來仍情不自禁挽住對方的手。買完東西後到停車場取車離開，火速傳出新戀情，她透過限動曬出兩人影子緊靠合照，配文「感謝大家的祝福」並加上愛心符號，被視為認愛回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄧麗欣曬影子緊靠合照，感謝大家祝福。（圖／翻攝自IG）

現年40歲的鄧麗欣與「王子」邱勝翊曾有一段3年戀情，雙方為感情當起空中飛人，她更砸下近億在台北信義區開設手搖飲品牌，後來感情告吹，投資的手搖飲品牌也退出台灣。她近年投入電影圈，代表作《飯戲攻心》創下香港史上港產片喜劇票房冠軍，演技獲得好評，感情則是空窗許久，如今傳出好消息，各界祝福不斷。

▲鄧麗欣近年投身電影圈，演出無數票房代表作。（圖／翻攝自IG）