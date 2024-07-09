《華燈初上》光小姐驚喜合體！　「7人大同框」燦笑畫面流出

記者王靖淳／綜合報導

Netflix台劇《華燈初上》在2021年開播，帶動劇中不少演員的人氣，儘管全劇已在2年前播畢，演員們私下仍常抽空相聚。為此，製作人林心如今（9）日就在社群PO出與6位「光」小姐們的合照，驚喜同框的畫面曝光後，再度掀起網友討論。

▲林心如分享《華燈初上》光小姐合照。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

透過林心如分享的照片可見到，她與在劇中飾演「蘇媽媽」的楊謹華，4位陪酒小姐「百合」謝欣穎、「愛子」郭雪芙、「花子」劉品言、「阿季」謝瓊煖，以及飾演會計「雅雅」的江宜蓉，手上分別拿著郭雪芙的新書《擁抱過去的我》，並對鏡頭露出燦笑的表情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林心如分享《華燈初上》光小姐合照。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

為此，林心如透露，儘管當天大雨滂沱，但絲毫未能澆熄她們的熱情，「光聚會就很忙了，越約越早，越吃越健康。」同時也在文末恭喜郭雪芙出新書。照片曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，不少人寫下「哇，仙女們聚會啦」、「好想念光7仙女們」的留言，紛紛對於此次7人的難得合體感到驚喜。