獨／周星馳「台灣選秀」無消無息！粉憂：名單呢？　主辦曝最新進度

記者蕭采薇／台北報導

香港喜劇天王「星爺」周星馳新作《女足》，先前大張旗鼓宣布即將在台灣選秀，周星馳特助Chris與副導演伍文良特地來台出席記者會。不過原本宣布6月28日公告決選名單，卻遲遲未見更新，對此主辦單位向《ETtoday星光雲》表示：「因為報名量太大，劇組還在篩選中。」

▲周星馳新作《女足》3月在台灣號召選秀，粉絲卻遲遲還未見到決選名單。（圖／CFP）

周星馳新作《女足》在台灣號召選秀，今年3月記者會上，周星馳Chris還強調所有參與徵選的信件星爺本人都會看過，「我們角色很多，所以沒有特地什麼標準，但會運動、會功夫一定能加分。」但原先預計6月28日公告決選名單，7月12舉辦決選，近些日子卻都無消無息。

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有粉絲提出疑問，更有人質疑選秀可能出了點問題。對此主辦單位向《ETtoday星光雲》澄清：「因為報名量太大，劇組還在篩選中，預估八月中會舉行決選。」同時也表示，近期就會更新相關消息至官網，也會一一通知入選者。

▲周星馳特助Chris，3月還特地來台參加記者會。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



「星爺特助」Chris表示，周星馳會親自執導本片，總共要選10至20人？不限有表演經驗都可以，而新片《女足》也預計今年內開拍。選秀開出條件包括：女生、18到28歲，以及天資聰穎、體能出眾等。至於男扮女裝是否能參加海選？Chris當時笑說：「我們會驗明正身！」