蔡阿嘎把心情唱成歌「我很好騙」！　嘆：以為人再無情也至少有底線

記者王靖淳／綜合報導

網紅蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，事後也拍片揭露對方利用AB合約詐財8位數，消息一出掀起各界討論。為此，蔡阿嘎今（9）日在YouTube頻道上傳一支影片，內容為翻唱天團動力火車的歌曲〈我很好騙〉，唱出近期心情寫照，影片曝光後再度引發網友關注。

▲蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

透過蔡阿嘎分享的影片畫面可見到，他站在麥克風前戴著耳機，手上拿著一個愛馬仕的提袋，表情專注地投入歌曲〈我很好騙〉的錄製，唱到一半時除了將手舉起之外，還從紙袋中拿出一包寫著「惡靈退散」的零食。為此，蔡阿嘎在社群限動PO出歌曲的連結，同時也直言：「要音準有感情，要技巧有感情，要合約有感情，都唱到心坎裡去了QQ。」

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▲蔡阿嘎cover〈我很好騙〉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

事實上，蔡阿嘎日前曾拍片介紹前員工蘿拉的家，影片中，除了能看到她家中擺滿精品之外，就連床底下也都塞滿各種名牌包，如今被解雇，除了讓昔日的影片再被網友翻出討論之外，稍早他上傳自己翻唱〈我很好騙〉的畫面，也引發不少人到影片下方寫下「心疼嘎哥」、「有感而唱」等留言安慰他。

▲蔡阿嘎在影片下方留言。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎543）