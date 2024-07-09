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江坤俊陷桃色醜聞請辭《健康2.0》！　節目製作單位發聲

記者許逸群、蔡宜芳／台北報導

名醫江坤俊近日陷入桃色醜聞風波，甚至還爆出他騷擾同節目的女主持人鄭凱云，事件備受關注。而由他主持的節目《健康2.0》製作單位9日發出聲明，表示江坤俊已經請辭主持人一職。

▲▼江坤俊醫師。（圖／翻攝臉書）

▲江坤俊醫師。（圖／翻攝臉書）

《健康2.0》製作單位9日表示，江坤俊已經正式請辭，並附上江坤俊的聲明：「因近日私人事件讓節目受到波及，深感抱歉，故自請離職，希望觀眾繼續支持優質的健康節目，謝謝大家。」而江坤俊的位置接下來將會由家庭科醫師陳欣湄接棒。

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此前，江坤俊一連被爆出婚外情、性騷擾等爭議，甚至傳出他還騷擾過一起主持《健康2.0》的鄭凱云。對此，鄭凱云發文說：「願上天眷顧……每一個善良、正直、認真的人！」

▲▼鄭凱云。（圖／TVBS提供）

▲鄭凱云傳出曾被江坤俊騷擾。（圖／TVBS提供）

電視台TVBS則向《ETtoday星光雲》表示：「本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。出於對申訴人的保護，我們無法就此事進一步透露更多細節，敬請見諒，謝謝大家的關心。本公司將繼續致力於營造一個安全、公平和尊重的工作環境。」

*18:47編按：江坤俊9日晚間發文澄清，強調自己絕對沒有對他人做出性騷擾行為，「性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會。」

【《健康2.0》聲明】

謝謝媒體朋友連日來的關心。

針對本公司節目健康2.0主持人江坤俊醫師近日相關緋聞報導，江醫師已正式請辭健康2.0主持一職，江醫師表示，「因近日私人事件讓節目受到波及，深感抱歉，故自請離職，希望觀眾繼續支持優質的健康節目，謝謝大家。」

本公司對此發表健康2.0主持人更動聲明如下:
健康2.0加入陳欣湄醫師為主持陣容，陳欣湄醫師為專業的家庭科醫師，擁有豐富經歷及流暢口條，曾出版醫療知識相關書籍並擔任專欄作家，我們將持續提供觀眾優質的服務與資訊。

聯利媒體股份有限公司
官方聲明

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