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3歲兒「腳瘀青喊痛」想坐博愛座！　歐陽靖還原過程：無言翻白眼

記者王靖淳／綜合報導

博愛座爭議及廢除與否一直是各界討論的話題，日前更發生多起因讓座問題而爆發的爭執事件。為此，女星歐陽靖也有感而發地在社群寫下個人看法，同時也分享自己教導3歲兒子新醬的讓座觀念。

 ▲歐陽靖。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

▲歐陽靖會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

歐陽靖透露，最近在台北搭捷運時，兒子新醬發現顏色不同的博愛座，於是問她「為什麼是這個color？」為此，歐陽靖耐心地解釋，這些座位是留給需要的乘客，如老年人、孕婦、抱嬰兒的人以及身體不適者。當新醬問到「小朋友可以坐嗎？」她回答：「可以啊，但如果有腳腳痛痛的人上車，你要讓他坐。」

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新醬聽完媽媽的解釋後，開始低頭尋找自己腿上的小傷口，最終找到了幾乎快消失的瘀青，並大聲說：「我腳腳痛痛！我可以坐！」為此，歐陽靖笑說，兒子用鄉土劇的誇張演技抱著膝蓋喊痛，讓她無言到翻白眼，同時也表示，雖然新醬戲劇性十足，但她相信這個秩序感很強的小朋友，在需要讓座時一定會主動讓位。

 ▲歐陽靖。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

▲歐陽靖發文談博愛座。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

歐陽靖回憶起過去帶新醬搭捷運或公車時的壓力，因為新醬常常在車上喊：「我要坐椅子！我沒有地方扶著！我會跋倒（台語）！」這讓車上的乘客紛紛起身讓座，讓她感到非常不好意思。如今新醬在搭車時，已經能夠自己站穩，並且覺得站著搭車也很有趣。

歐陽靖提到，她曾在Threads上看到有人發文反對讓座給幼兒，認為小孩精力旺盛不需要座位。為此，歐陽靖表示，訓練小朋友的腿力固然重要，但3歲以下的幼兒確實容易跌倒，尤其在公車上更是危險，她希望大家在壓力大的生活中能夠適時放鬆自己。

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歐陽靖, 新醬, 博愛座

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