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齒模比對就是唐媽媽！唐治平震驚「懷疑警方作假」　經紀人發聲了

唐治平得知遺體檢驗結果是母親，依舊不願相信。（圖／報系資料照）

▲唐治平得知遺體檢驗結果確定是母親，依舊不願相信。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

藝人唐治平的73歲母親上個月被發現陳屍自家社區頂樓，但他堅信母親只是失蹤，拒絕認屍稱「不是我母親」，以致於遺體遲遲無法火化。不過檢方完成齒模比對，證實遺體就是唐母。對此，唐治平得知後相當震驚，但依舊不相信，懷疑警方作假，而經紀人也回應了。

唐母遺體昨（8日）是公告火化期限最後1天，未來會由殯儀館火化收埋，但因為案情特殊，檢警決定暫時不火化，表示將以科學驗證進行比對，今（9日）取得唐母的醫療資料，經過齒模比對，確認就是唐治平母親，不過唐治平若依舊不領回遺體，仍將依「有主無名屍」進行火化處理。

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對此，唐治平經紀人表示，會協助告知唐治平留意地檢署的公文（需正式公文），「如果他願意前往，也會陪同的」，而唐治平接受《東森新聞》訪問，得知檢警檢驗出遺體身分，感到相當震撼，接著話鋒一轉，開始砲轟警方無故在街上盤查他，指控警察和救護人員直接闖進他家，這些行為令他覺得很奇怪。

唐治平認為，他既沒有做錯事，拒領母親遺體頂多就是道德瑕疵，他不解為什麼社會上尤其是警察，一直要對他盤查找他麻煩，並強調已經2度指認，告知檢方那不是母親的遺體，嚴重懷疑警方作假，即便檢方透過科學證據，他也不相信那就是他母親。

根據新北市立殯儀館網站，對無名屍及有名無主屍進行火化的時間1年有4次，分別為3月、6月、9月及12月，因此唐治平如果還是不願領回遺體，最快會在今年9月進行聯合公奠後火化。

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