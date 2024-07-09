日帥哥名醫翻車？韓媒「3男涉性侵機場逮捕」傳是他…消失3月首發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日網5月爆料南韓首爾一起3名日本男性涉強制性侵2名女性的案件，其中一位涉案男性，瘋傳是醫美名醫紀田基邦，該位名醫擁有帥氣顏值並超過17萬人追蹤。紀田基邦IG消失將近3個月，近日首度公開發聲：「我是清白的！」

▲日本醫美名醫紀田基邦消失3個月，早前遭瘋傳南韓涉性侵案被逮捕。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

紀田基邦拍影片，透露自己剛回來，首先向大家道歉，以及向等待自己治療的患者道歉。他說：「我捲入了糾紛，為了證明我的清白，透過司法進行了抗爭。請大家相信，我完全沒有做過犯罪行為，但是受到很嚴重的誹謗中傷，這段日子以來很痛苦，但我絕對沒有做過，為了證實自己沒有犯罪，我花了很長時間，證明了自己的清白……。」由於目前心情還沒有整理好，他還無法把細節向外界說明，先拍影片向大家道歉。不過他並未提及自己是捲入何種糾紛。

▲紀田基邦拍影片道歉，表示自己捲入了糾紛。（圖／翻攝自IG）

▲紀田基邦表示為了證明自己的清白，透過司法展開抗爭。（圖／翻攝自IG）

日網5月瘋傳韓媒消息，3名日本男性在首爾涉嫌性侵2名南韓女性受到調查，且在離開南韓前，在機場被警方逮捕，並且移送檢方。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​