奈緒拍性侵戲「求親密指導員在場」遭拒！日網罵翻…名導鞠躬謝罪

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星奈緒因演出《輪到你了》、《不良少年與白手杖女孩》、《企鵝先鋒》等人氣日劇走紅，演技備受肯定。而她主演電影《老師的白色謊言》，片中遭性侵偷拍情節，為此請求劇組找親密指導員（Intimacy Coordinator） ，但是被導演婉拒，引發各界砲轟，導演在電影上映首日鞠躬道歉。

▲奈緒主演電影《老師的善意謊言》拍攝內幕掀輿論風波。（圖／翻攝自X）

電影《老師的善意謊言》改編自漫畫家鳥飼茜的作品，描述高中女老師「原美鈴」遭到朋友的男友強暴，被拍下不雅照，之後更多次被要求發生關係，導致身心受創。該片由《情色小說家》三木康一郎執導，《昨日的美食》安達奈緒子擔任編劇。根據《ENCOUNT》三木康一郎的專訪，電影劇本打從10年前就已經寫出來，但是遲遲無法翻攝，找過10位女演員都被拒絕，選角一度陷入困難，後來找到實力派演員奈緒，對方點頭演出，演員也開始逐一敲定。

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電影在2年前拍攝，奈緒方面提出拍性愛戲，希望可以有「親密指導員」在場，三木康一郎受訪時表示，他考慮再三後，拒絕加入親密指導員，理由是「我不想要中間還有人」。他強調是雙方理解下進行的拍攝，對於奈緒來說，身為女性如果任何受到傷害的地方，也請馬上說出來，對於拍攝細節也有事先提出。專訪強調雙方有做好溝通。

▲《老師的善意謊言》改編自漫畫，描述高中女教師被朋友的男友強暴，身心受創的故事。（圖／翻攝自X）

然而三木康一郎的發言火速在日網遭到斥責，電影7月5日上映，演員出席首映活動，意外變成謝罪現場，先是製作人針對輿論風波道歉，強調攝影師是女性，沒有男性工作人員在場，導演三木康一郎則是當場鞠躬道歉：「由於我不謹慎的發言，造成大家極大的困擾與擔憂，在此向大家道歉，真的非常對不起，我也想對所有相關人員、工作人員和演員表達歉意，因為我的行為給他們帶來了巨大的痛苦。我真的非常抱歉。再者，對於原作者鳥飼茜老師，雖然她為這部作品付出了極大的努力，我的行為卻像是對她的背叛，對此我深感抱歉」。

▲三木康一郎在電影首映活動當場鞠躬道歉。（圖／翻攝自X）

奈緒在電影首映活動親口表示「我沒事」。她坦言：「決定演出這部作品也是出自我個人的決定。確實在這過程中有過許多溝通，也發生了一些誤解。但我從未向權力低頭，在與導演的交流中保持了平等的關係，我也有表達自己想說的話。而在這過程中，我的確認為現場仍有些不足的地方」。

日網對電影的批評仍持續炎上狀態，且電影官網描述女主角，原本有一句「沉溺於快樂」，也引發網友批評，目前有爭議的字句已經刪除。

▲官網描述故事劇情原本有「沉溺在快樂」的描述，再度引發日網批評，現在已經刪除。（圖／翻攝自X）

三木康一郎近年因執導多部BL劇、深夜愛情劇而受到矚目，代表作包括《情色小說家》、《GIVEN 被贈與的未來》、《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》等，同時也執導《下輩子我再好好過》、《過度保護的少爺的溺愛婚姻》等。

