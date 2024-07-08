邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

記者王靖淳／綜合報導

藝人吳慷仁傳出和「偶像劇教母」柴智屏鬧翻，疑因對方將他婉拒演出當作劇組停拍新戲的理由，以及當年監製電影《樓下的房客》試鏡時，要求女友邵雨薇當場脫衣看身材，讓他感到不滿，因此在私人臉書發文抱怨。為此，邵雨薇今（8）日出席新戲首映會時駁斥謠言，稍早也在社群發聲。

▲邵雨薇和吳慷仁交往多年。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）

邵雨薇強調，過去的工作機會對她來說，無論是以前或是現在都極其珍貴，她對所有經歷都十分感謝，同時也表示，在這些工作中「沒有任何不合理的事情發生，也無任何不適」，所有事情都在「安心與協調好的情況下完成」。邵雨薇進一步澄清，自己從未表達過任何不舒服或不高興的情緒。

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▲邵雨薇發文澄清「沒有任何不合理的事情發生，也無任何不適」。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）

邵雨薇強調，她從沒說過很不舒服，也沒和任何人聊天說過自己不高興，同時也否認，另一半有不悅的情況發生，「完全沒有聊過這些」。邵雨薇表示，這些謠言都不是真的，她希望藉由這次的澄清，來還原事實，消除外界的誤解，也想避免任何人因此感到不舒適。

【邵雨薇臉書全文】

對以前的我和現在的我都極其珍貴也十分感謝，

並且沒有任何不合理的事情發生，

也無任何不適。

一切都在安心與協調好的情況下完成。

我從沒說過我很不舒服這些話，

也從沒和任何人聊天說我不高興，

更沒有另一半不悅的事情發生，

我們完全沒有聊過這些。

以上澄清是因為這些是事實，

也不想任何人感受到不舒適。

各位媒體辛苦了，謝謝。

這幾天打算把哈蘇拿來玩玩～

來練習晚安