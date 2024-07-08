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孫儷被誇「天選打工人」！　留言區翻車挨罵：1天賺得比普通人1年都多

記者高語璠／綜合報導

大陸女星孫儷以古裝劇《後宮甄嬛傳》紅遍兩岸三地，之後主演的戲劇也都能掀起熱烈討論。不時透過社群分享生活日常的她，日前發文透露只要化妝，臉上都不會出汗，是「天選打工人」，怎料此話卻遭網友酸「你一天賺得比普通人一年都多，換誰都能不怕熱」，在網路上掀起兩極評論。

（外送稿用）▲孫儷不時發文分享生活日常。（圖／翻攝自微博／孫儷工作室）

▲孫儷不時發文分享生活日常。（圖／翻攝自微博／孫儷工作室）

孫儷5日更新微博貼文，分享進組拍戲的她們，在大熱天還穿著秋天的衣服，每個演員開拍不到幾秒，就汗流雨下，唯獨她臉上連一點汗都沒有，對此，她解釋道「我只要一化妝，臉上毛孔就開始懂了要工作了，就算我渾身濕透，臉上是一滴汗都沒有的」，接著說「但我不化妝平時做運動什麼的，那是連眼皮，眉毛都在出汗的」，所以身旁朋友都認為她是「天選打工人」。

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▲▼孫儷留言評論區慘遭出征。（圖／翻攝自微博／turbosun）

▲孫儷留言評論區慘遭出征。（圖／翻攝自微博／turbosun）

原本孫儷只是想分享日常，不料貼文一發佈引來網友抨擊，「這些『辛苦事』不用拿出來說」、「誰不辛苦農民比你辛苦多了」、「看你這說的，誰不是大熱天在工作」，但也有人持不同的意見，「日常生活愛看！不要在意部分人的惡意解讀」、「太誇張了，現在明星說一句話，逐字逐句都要找角度審判啊」。

▲▼孫儷發文，留言區卻大翻車。（圖／翻攝自微博／turbosun）

▲網友評論。（圖／翻攝自微博／turbosun）

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