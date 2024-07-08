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獨家／鹿希派爆父子關係降冰點「曾窮到借錢」！　慘遭逐出師門陷低潮

記者孟育民／專訪

星二代鹿希派（吳睿軒）是綜藝天王吳宗憲（憲哥）的兒子，近期除了管理老唐牛肉麵的生意，偶爾也會上電視通告，成長是有目共睹。他接受《ETtoday星光雲》專訪，回頭檢視過去的自己，有感而發地說：「當時比較沒有遠見，以前看動漫比較多，就覺得自己就是一切、主角，現在就覺得要動腦，才是帥氣的代表。」他靠著經營店面每個月領固定薪水，在當小老闆的過程中一步一腳印，「我也是常常幻想自己手上有鈔票，但我現在還沒準備好要享受物質，我現在有收入，社會大眾又看得到，我已經很滿足了。」

▲▼鹿希派專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲鹿希派接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

比起姊姊們，吳宗憲向來對他相對嚴厲，他也曾質疑「真的沒必要罵這麼兇」，坦言心裡有段時間很難受，後來轉念覺得這也是種學習，「我就是罵得動的人，他才罵。」去年他替請待產假的吳姍儒（Sandy）代班主持《小明星大跟班》，父子罕見一起工作，回憶當時他說：「那時候我跟我爸的關係真的很冰冷、很僵，我因為一直沒有一個成績，說唱片也不唱片，藝人也不藝人，憲哥就覺得我很廢，在那時候鏡頭一停拍，他就要開罵，我還是硬著頭皮去，我想告訴他我進演藝圈不是方便，我真的覺得我的歸屬在這。」

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▲▼鹿希派專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲鹿希派曾被吳宗憲在錄影痛罵，坦言有時會避開父子對話 。（圖／記者黃克翔攝）

在面對來自家庭的壓力、工作的迷茫，他曾經歷過低潮，「最低潮就是我最常出去玩的時候，想要在身邊的人找尋存在感，自己不知道自己在哪。」因為心裡空虛，他有段時間沈浸在夜生活裡，一方面享受音樂的放鬆，另一方面希望在外面找到有更多表演機會，後來他剛好接到《小明星大跟班》的邀約，才從泥沼中爬出，「這時間是有重疊的，後來上了很多節目，我又慢慢回到大家面前。」

▲▼鹿希派專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鹿希派如今是小老闆，已經找到人生方向。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鹿希派專訪。（圖／記者黃克翔攝）

鹿希派當時惹出不少風波，在爸爸嚴厲譴責下，他脫離公司打算靠自己面對，「離開他的保護下確實有窮到，還要去跟朋友借一點生活費，那也不叫週轉，因為也沒有要做生意，當時就是被逐出師門，搞了那麼一個大鍋，我自己也說會離開公司，那段期間我就自食其力，窮到要吃超商即期品，想吃什麼就吃什麼，但就要精打細算，也是過了一段比較辛苦的日子。」

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鹿希派.吳宗憲, 老唐牛肉麵, 吳姍儒

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