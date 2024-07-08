劉德華險滑落高台！妻子慶幸1動作救命　向太嚇到哭

記者張筱涵／綜合報導

劉德華於5日在上海舉行演唱會，期間獻唱〈練習〉時，因滑跪動作險些從高台滑下，影片在網上瘋傳，嚇壞了眾多粉絲。7日，「向太」陳嵐上傳了與劉德華及其妻子朱麗倩的聊天紀錄，直言自己被嚇到哭了，而朱麗倩也被驚嚇不輕。

▲向太和劉德華私下交情很好，很擔心對方。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

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▲劉德華險滑落高台。（圖／翻攝自微博／明星娛樂新聞）

陳嵐7日分享了4張聊天紀錄，第一張是與劉德華的對話，表示：「我看到這個影片嚇到哭了，你不要再這樣嚇我了。」劉德華則以感謝的手勢回應，並承諾「改了」。

▲向太和劉德華對話截圖。（圖／翻攝自微博／明星娛樂新聞）



在與朱麗倩的對話中，陳嵐表示：「我也警告他不要再這樣做。」朱麗倩回應道：「是的，看到大家的心都離一離，嚇死人呀，還好他用手按地板才停下來，還好是拍過戲的，有身手反應，如果是歌手真的掉下去了，發生後所有人都打電話來勸他不要做危險動作，他真幸運和有福氣這麼多人支持和關愛他，真的要感恩一切。」

▲向太和朱麗倩對話截圖。（圖／翻攝自微博／明星娛樂新聞）



不過，向太在當天就將這則貼文刪除，目前沒有重新上傳，但還是以「向太曬與劉德華夫婦聊天紀錄」登上微博熱搜。