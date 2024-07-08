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《麻辣鮮師》童老師暑假回台打網球！　45歲最新近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

電視劇《麻辣鮮師》捧紅不少藝人，在劇中飾演「童老師」的45歲女星賈欣惠，在2012年與富商Stephen結婚後，就定居香港且鮮少出現在螢光幕前，最近一家人趁暑假回台，還抽空到盧彥勳網球俱樂部打球，近照曝光後立即掀起討論。

▲合照（圖／翻攝自Facebook／盧威儒）

▲盧威儒在臉書分享與賈欣惠的合照。（圖／翻攝自Facebook／盧威儒）

台灣網球名將盧彥勳的哥哥盧威儒，在臉書PO出自己與賈欣惠夫婦的合照。透過他分享的照片可見到，3人身穿運動上衣及短褲站在球場上，對鏡頭露出燦笑以及比出大拇指的手勢。為此，盧威儒透露這次賈欣惠夫婦到訪的緣起，是去年參加夏令營的家長Amy，再次帶著孩子來參加夏令營，並邀請賈欣惠夫婦一同來打球。

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盧威儒坦言，起初沒有認出Jade就是「童老師」，是和Stephen的爸媽在球場旁聊天時，才得知他們的兒媳婦是「童老師」。盧威儒提到：「我都是看『童老師』的麻辣鮮師長大的。」雖然和賈欣惠同年，但他表示自己也看過不少集《麻辣鮮師》，因此對賈欣惠並不陌生。當天，Amy邀請盧威儒與賈欣惠夫婦打雙打，賽後還一同前往淡水老街吃小吃。

▲劇照（圖／翻攝自Facebook／盧威儒）

▲盧威儒分享《麻辣鮮師》劇照。（圖／翻攝自Facebook／盧威儒）

談到與賈欣惠的私下相處，盧威儒指出，儘管對方身為明星，但完全沒有明星架子，非常隨和健談，讓他感到非常榮幸能認識她。他也感謝對方對盧彥勳網球俱樂部的信任和支持。最後，盧威儒表示，期待下星期再約大家來場精彩的切磋，繼續享受網球帶來的樂趣。

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麻辣鮮師, 賈欣惠, 童老師, 盧彥勳

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