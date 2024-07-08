五月天冠佑打鼓「手出事了」！　傷勢曝光歌迷見狀超心疼

▲ 五月天日前在深圳開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天日前在深圳大運中心體育場舉辦的《回到那一天》25週年巡迴演唱會環場夏日版，歌迷熱情尖叫一開場就直衝天際，五月天也以百分百熱情回應，開場沒多久，怪獸嗨到脫掉外套，阿信也上演霸道總裁幫石頭脫衣，為歌迷謀福利，全場嗨爆。

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▲▼ 五月天開唱引來全場大合唱。（圖／相信音樂提供）

冠佑說：「今天是最後一天演唱會，今天在場所有人要大聲吶喊，把唱歌的聲音留在我們心裡面，直到我們再見面的時候！」而這六場不只歌迷的聲音留在五月天心裡，每場用盡全力給予穩定節奏的冠佑，手上也滿是紅色印記與水泡，讓歌迷滿是心疼，但他覺得一切為了歌迷都值得。

點歌環節有姊姊為了讓弟弟圓夢看演唱會，從杭州開了1500公里，開了三天；也有下個月就要捐骨髓給爸爸的女粉絲，透露五月天的歌陪伴她走過低潮，五月天獻唱〈第二人生〉送給她和爸爸，期盼手術順利迎接他們全新篇章的第二人生，相約下次演唱會見，歌迷也說：「下次我會帶康復後的爸爸來，唱到80歲。」場面溫馨感人。五月天也回應：「五月天不是要成為你的偶像，25年寫了那麼多首歌，能成為你的背景音樂，做好自己的事後再追隨五月天，五月天永遠等著你們！」

此外，家家擔任6日開場嘉賓，一出場歌迷反應熱烈，一連帶來〈填空〉、〈塵埃〉、〈命運〉經典歌曲，家家說：「感謝師兄帶我到很多地方，最近我有一首歌又紅了，希望大家跟著我一起唱。」〈命運〉音樂一出，全場跟著家家接唱，宛如大型KTV，正在籌備新專輯的她，預告下半年就能帶新作品與大家見面。

