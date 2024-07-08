鳳梨結婚5個月認了「婆媳問題是最頭痛的困擾」！苦惱：她太老練

記者潘慧中／綜合報導

鳳梨（吳泓逸）與穩定交往4年的歐菈於2月宣布結婚，不時會與粉絲分享家庭生活。然而，他5日難得在社群網站坦言，「我覺得婆媳問題是我最頭痛的困擾。」

▲▼鳳梨承認老婆和媽媽之間有婆媳問題。（圖／翻攝自Threads／yi0107 ）



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鳳梨在Threads留言區解釋，夫妻倆和媽媽不算有住在一起，而他所謂的「婆媳問題」並不是指婆媳感情好到聯合欺負他，也不是兩個女人各發500萬就能解決的問題。

▲▼鳳梨和歐菈、媽媽感情都很好。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



到了6日，鳳梨繼續在Threads苦惱地說，「我如果解決不了妳們的問題，我只好解決我自己」，此話一出，讓不少粉絲擔心地說：「看來代誌大條了。」

▲鳳梨語重心長地發文。（圖／翻攝自Threads／yi0107 ）



對此，鳳梨7日發文表示家家都有本難唸的經，「一個她太老練、一個她太稚嫩，一個她固執、一個她執著，一個她歷經滄桑、一個她青春年華」，但無論如何，這兩個人都是他深愛的，「一個她是這種愛，一個她是那種愛，但是再經過一大段日子後終會變成同一種愛…」，似乎是一個難解的問題。

▲▼老婆和媽媽都是鳳梨深愛的人。（圖／翻攝自Threads、Instagram／yi0107 ）



鳳梨Threads全文：

我覺得婆媳問題是我最頭痛的困擾

我如果解決不了妳們的問題

我只好解決我自己

家家都有本難唸的經…

一個她太老練、一個她太稚嫩…

一個她固執、一個她執著…

一個她歷經滄桑、一個她青春年華…

倘若時光倒流或者歲月流逝…

或許她也會變成她…

而她也可能成為她…

兩個都是我深愛的她…

一個她是這種愛…

一個她是那種愛…

但是再經過一大段日子後終會變成同一種愛…