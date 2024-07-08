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BIGBANG太陽來台嗑平民美食！　網見「超台背景」神出店家

太陽來台享用美食，背景神明桌超搶鏡。（翻數自IG@__youngbae__ ）

▲太陽來台享用美食，背景神明桌超搶鏡。（翻數自IG@__youngbae__ ）

圖文／鏡週刊

南韓男團BIGBANG成員太陽（TAEYANG）7日來台參加「2024 GQ Style Fest潮流文化祭」，他在IG分享離台前吃的最後一餐「大腸麵線+烤香腸」，超接地氣的組合讓網友大讚懂吃，而背景的神明桌因為「太台灣」而吸引眾人目光。

太陽快閃來台，工作之餘也不忘享用台灣美食，他在IG貼出2張照片並寫下：「Last meal before i leave #GQstylefest」，其中一張照片是「大腸麵線+烤香腸」的特寫。太陽與工作人員坐在店內用餐，背景出現「神明桌」也讓網友直呼太在地了！

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太陽來台享用美食，在IG曬出「大腸麵線+烤香腸」的特寫。（翻數自IG@__youngbae__ ）

▲太陽來台享用美食，在IG曬出「大腸麵線+烤香腸」的特寫。（翻數自IG@__youngbae__ ）

網友紛紛表示，「永裴好像是P上去的，太接地氣」「這神明桌太在地風了」「我家神明桌也可以讓你拍，把我祖先請下來都沒問題」「超local 笑死 還配香腸 懂吃喔永裴」「我有時空錯亂的感覺」「太台灣啦」「想說是哪位朋友，怎麼是你啊啊啊啊」。

有內行網友立刻神出該店家，還有人指出韓國國民廚神白種元也有推薦過，「懂吃欸 阿桑麵線+黃家香腸」「正宗阿桑大腸麵線 幫大家估狗了」「這家香腸超好吃，白種元也有去的現在超多韓國人」「是不是跟著白種元老師來吃的」「正宗阿桑大腸麵線 幫大家估狗了」。


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