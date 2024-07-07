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私立惠比壽中學愛逮丸！歌詞改成「臭豆腐」：聽說跟納豆一樣好吃

記者吳睿慈／台北報導

日本偶像女團「私立惠比壽中學」4月展開全新巡演，除了日本國內15場演出，睽違多年於6日晚間在台北Legacy和台灣粉絲有約。10位成員熱唱23曲，展現驚人舞台魅力跟唱功，並大聊台灣美食和水果，直呼想去夜市挑戰大雞排和臭豆腐讚嘆「台北真的太多好吃的」，她們甚至將「台北」、「小籠包」、「臭豆腐」放入歌詞中，也在歌曲中靈活運用「你好」、「大家好」等中文，吸引全場粉絲跟著大喊，掀起陣陣高潮。

▲▼ 私立惠比壽中學。（圖／STARDUST PROMOTION, INC.提供）

▲粉絲太熱情，私立惠比壽中學幽默表示「不好意思，我們現在要講話囉！」。（圖／STARDUST PROMOTION, INC.提供）

「私立惠比壽中學」由真山麗花、安本彩花、星名美怜、小林歌穗、中山莉子、櫻木心菜、小久保柚乃、風見和香、桜井笑舞、仲村悠菜10位成員組成，昨晚（6日）演出以〈Knock You Out！〉一曲揭開序幕，10人身穿全白清純制服裙，以中文「大家好」問候台灣粉絲，由於聲量跟熱情都太驚人，她們還幽默地喊話：「不好意思，我們現在要講話囉！」請粉絲聽她們說話。

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私立惠比壽中學出道以來首度在台灣舉辦個唱，她們說：「2017年本來也預定在這裡開唱，真的非常非常期待今天，這次是私立惠比壽中學的復仇公演，今天就跟我們一起嗨翻吧！」

10姝對台灣美食如數家珍，透露活動當天中午吃了雞排便當，沒想到飯上放著「大雞排」，令她們都興奮不已，許願希望有機會去夜市挑戰大雞排「本人」。

▲私立惠比壽中學把台灣美食改入歌詞。（圖／STARDUST PROMOTION, INC.提供）

▲私立惠比壽中學把台灣美食改入歌詞。（圖／STARDUST PROMOTION, INC.提供）

她們還品嚐了蛋糕上的芒果，希望下次能直接吃一整顆，親自感受台灣芒果的美味。演唱會上成員問粉絲有沒有推薦好吃的？現場瞬間變成美食交流大會，她們對臭豆腐躍躍欲試，「聽說在台灣是跟日本納豆一樣受到歡迎的好吃美食，另外還在飯店看到好多水果，除了西瓜，沒想到台灣有這麼多種水果！」此行她們大啖西瓜、香瓜、芭樂等水果，但錯過百香果，期望下次來台一定要試試。

▲▼ 私立惠比壽中學。（圖／STARDUST PROMOTION, INC.提供）

▲私立惠比壽中學6日晚間在台開唱。（圖／STARDUST PROMOTION, INC.提供）

私立惠比壽中學歌曲風格多元，飆高音、饒舌都難不了她們，演唱會上也準備了每個成員的單獨舞蹈表演，快歌展現多變隊形，以超強實力演唱了〈TWINKLE WINK〉、〈DRAMA QUEEN〉等15曲才停下跟粉絲聊天，10人可愛又充滿元氣的演出讓粉絲從頭嗨到尾，高舉手燈跟著熱舞。2024年是私立惠比壽中學成軍15週年，2025年將第3度挑戰大型演唱會場地，於埼玉超級競技場開唱，期許團體不斷向前與進步，也與台灣粉絲相約下次見。

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