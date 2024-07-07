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台粉等到了！Highlight催淚喊SO BEAST　梁耀燮台上尋人：她有來嗎

記者吳睿慈／高雄報導

南韓男團Highlight日前取得舊團名「BEAST」商標使用權後，宣布舉辦「LIGHTS GO ON, AGAIN」演唱會，亞洲巡迴第3場來到高雄站，2場共吸引8000人次到場支持。成員皆是首度到訪高雄，主唱梁耀燮火力全開撩妹，先用韓文稱讚粉絲「你們真漂亮」、「我愛你們」，然後又表示「我現在就站在高雄最美麗的風景前」，台下Light（官方粉絲名）笑得合不攏嘴。而他們拿回商標後，時隔7年以BEAST，隊長斗俊高聲一喊「SO BEAST」，全場感動到哭出來。

▲梁耀燮台上不斷說情話撩妹。（圖／希林國際提供）

▲梁耀燮台上不斷說情話撩妹。（圖／希林國際提供）

▲。（圖／希林國際提供）

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▲斗俊第一次訪高雄，希望以後多多到港都開唱。（圖／希林國際提供）

Highlight演唱會以新曲〈Switch On〉從主舞台霸氣開場揭開序幕，接連演唱完〈Privacy〉、〈Alone〉、〈Paper Cut〉後，4人一一用中文打招呼，輪到耀燮時，他嘴甜稱讚「大家都聽得懂韓文耶」，接著賣關子說道：「那這句你們聽得懂嗎？我愛你們，你們真漂亮。」情話掀起熱烈尖叫聲。

耀燮撩起成員昨日在吃飯上的話題，「就是高雄最美的風景，「我們都是第一次來高雄，會有很多好奇的地方嘛，在一起吃飯的時候我就問高雄最漂亮的是什麼，東雲回說『明天就會見到啦』，我現在就站在高雄最美麗的風景前」，甜誇粉絲是高雄最美風景。

▲▼Highlight催淚喊SO BEAST　梁耀燮台上尋人：他有來嗎。（圖／希林國際提供）

▲孫東雲提醒搖滾區粉絲不要受傷。（圖／希林國際提供）

▲▼Highlight催淚喊SO BEAST　梁耀燮台上尋人：他有來嗎。（圖／希林國際提供）

▲李起光用中文與粉絲打招呼。（圖／希林國際提供）

高雄站還設有搖滾區，東雲特別提起此事，「我們睽違很久才有這樣全站式的搖滾區，在前面的觀眾朋友們請大家要小心不要受傷，要愉快地享受演唱會到最後，謝謝」，全員首度來到高雄開唱，斗俊直呼：「第一次來到高雄，真的太棒了，雖然有點熱啦，但當然韓國也很熱，而且跟韓國距離也不遠，希望有機會常來」。

▲▼Highlight催淚喊SO BEAST　梁耀燮台上尋人：他有來嗎。（圖／希林國際提供）

▲Highlight唱很多BEAST的歌。（圖／希林國際提供）

此次巡迴還有許多BEAST時期的經典歌曲，他們唱著〈Bad Girl〉、〈Shadow〉、〈Shock〉、〈Fiction〉，隊長尹斗俊久違地高喊「SO BEAST」，接著自我介紹「大家好，我們是BEAST」後，讓全場激動不已，他感性說「謝謝大家等了我們這麼久」，梁耀燮也憶起，2009年出道隔年就來台灣開唱，「當時就有很多人來，粉絲熱情迎接的模樣至今留在我心中」，其中最難忘的是之前排字應援，更搞笑尋找當年吹哨子要大家翻面的人今天是否有到場。

▲▼Highlight催淚喊SO BEAST　梁耀燮台上尋人：他有來嗎。（圖／希林國際提供）

▲Highlight與粉絲互動滿滿。（圖／希林國際提供）

活動尾聲，Highlight特別獻上2次安可，4人也感謝粉絲不離不棄地支持，承諾會常來與大家見面，最後以全場大合照為演出劃下完美句點。

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Highlight, 梁耀燮, 李起光, 尹斗俊, 孫東雲

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