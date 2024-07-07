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愛雅「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 脫到剩比基尼全被拍

記者潘慧中／綜合報導

張愛雅（舊藝名：張艾亞）儘管工作忙碌，仍會把握空檔前去健身房報到，成果也逐漸回饋在身體曲線上，讓她最近穿上比基尼、拍完照片後，「原相機就可以直接輸出耶。」

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

▲愛雅大方PO原相機照。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

照片中，可以看到張愛雅身穿淺藍色比基尼，相當映襯她的雪白肌膚之外，也完美包覆住豐滿上圍，纖細腰身和修長美腿在鏡頭前一覽無遺。

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▲▼愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

▲▼愛雅解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

對此，張愛雅坦言這是用手機內建的相機所拍攝的原況照片，完全沒有美肌功能，難得在鏡頭前呈現出最真實的樣貌，「開始運動之路的小小成績。」

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）▲▼愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

▲愛雅最近努力健身中。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

事實上，張愛雅曾為了達到瘦身目標，採取健康的飲食習慣和適度的運動，但她當時透露最重要的其實是毅力，讓自己一度瘦回少女時期的體重，「接下來維持就好惹！」

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

▲為了維持體態，愛雅下過不少功夫。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

張愛雅IG全文：

開始運動之路的小小成績，
原相機就可以直接輸出耶。

擺拍完就可以，下水囉。
到底我是不是個旱鴨子？敬請期待
#減肥之路先降低標準

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