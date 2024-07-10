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小孟老師／7月10日星座運勢　快看週三幸運色添好運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：職場挖到商機
感情：交友蘊藏機遇
財運：繼續手中投資
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：雙魚

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雙子座

工作：交流大有收穫
感情：朋友很有魅力
財運：投資專注度高
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊

天秤座

工作：事業充滿熱情
感情：愛情減少摩擦
財運：突破競爭障礙
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：做事領悟力佳
感情：散發溫柔香味
財運：家族企業賺錢
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：獅子

金牛座

工作：弄清事實真相
感情：氣質好有內涵
財運：理財獲利日子
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：雙子

處女座

工作：辦公心情平靜
感情：自我穩重表現
財運：網路發展門路
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：如期完成工作
感情：異性經常互動
財運：適合動腦賺錢
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：金牛

天蠍座

工作：做事積極熱情
感情：約會精心打扮
財運：得財機會增加
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：處女

雙魚座

工作：補充專業知識
感情：表現穩重有形
財運：財運可望延續
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：擴展新的業務
感情：強烈愛情桃花
財運：先休息緩投資
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

獅子座

工作：工作保持平靜
感情：有旺擦出火花
財運：開店生意有賺
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：魔羯

射手座

工作：好好放鬆心情
感情：約會亮眼表現
財運：異地謀財有賺
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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