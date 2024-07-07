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小彤報喜「女兒不會成為孤兒了」　罹胰臟癌4度化療嚴重落髮剩3成

記者劉宜庭／綜合報導

知名作家小彤老師3月確診胰臟癌後，經歷了手術切除腫瘤，並持續接受化療，昨（7月6日）在社交平台上分享了最新的健康狀況與心情點滴，目前已進行第4次化療，雖然副作用仍在，但她仍用樂觀心情對外報喜，那就是老公的健檢報告一切正常，還發揮幽默性格表示「女兒不會成為孤兒了」。

▲小彤老師目前仍持續化療抗癌。（圖／翻攝自Facebook／兩性作家小彤）

▲小彤老師目前仍持續化療抗癌。（圖／翻攝自Facebook／兩性作家小彤）

小彤老師以「化療中的喜訊」為題，寫下近日病況與日常，「第四次化療開始。接下來，就只剩八次了呀，開心！」她提到，身上出現食慾不振、嗜睡疲累、皮膚敏感脆弱和掉髮狀況，「頭髮繼續狂掉，剩下大約原本的三成左右，我還撐著能否殘留一些，這般酷熱天，遮風擋陽也好。」

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▲小彤老師目前仍持續化療抗癌。（圖／翻攝自Facebook／兩性作家小彤）

▲小彤老師皮膚變敏感，日前膝蓋受傷隔了3週多才痊癒。（圖／翻攝自Facebook／兩性作家小彤）

儘管如此，小彤老師仍因為一樁好消息感到雀躍欣喜不已，那就是老公的健檢報告出爐，除了三高、過度肥胖、脂肪肝之外，其他一切尚可，「唉，害我白擔心焦慮了好幾週。」原來，自從她罹癌後，一直很擔心丈夫的身體狀況，「我這健康寶寶都罹患癌王了，我家‘’弱雞‘’老公三高加肥胖，老是這兒痛那兒痠，三不五時不是跑診所就是做復健。」

而讓小彤老師最令憂心主因，是她婆婆4年前一樣罹患胰臟癌，所幸當時是初期，但她心想：「很顯然，我家老公有“家族遺傳史”，罹癌風險極高。」

為此，小彤老師一度陷入苦惱與焦慮，「腦海裡的小劇場越來越翻天覆地…想像我與先生同時“夫妻癌”，幾年後陸續離世，然後留下一個天真無知又生活無能的孤女，坐擁不小的遺產與房產，雖然一部分已信託代管，但是，戀愛腦的女兒遇到了渣男，騙財又騙色，甚至，最後被謀、財、害、命…。」她自嘲，「我承認，小說寫多了，真的容易胡思亂想出各種結局！」

▲小彤老師目前仍持續化療抗癌。（圖／翻攝自Facebook／兩性作家小彤）

▲小彤老師對丈夫健康檢查報告結果感到雀躍欣喜。（圖／翻攝自Facebook／兩性作家小彤）

所幸丈夫健康檢查報告一切正常，小彤老師表示，雖然持續被化療的副所用所困擾，「但是，想到身胖體虛的老公居然沒什麼大毛病，看來我那剛成年卻天真幼稚的女兒不會成為孤兒了呀！哈！」她也不忘鼓勵自己繼續努力，「即使胰臟癌存活率不高，為了不讓女兒誤入愛情陷阱，我這‘’兩性專家‘’媽咪更要拼命多活幾年，來幫女兒嚴格把關啊～。」

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