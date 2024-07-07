蔡阿嘎「做壞事會樂極生悲」說重話了！提AB關鍵字：你們是不是都在期待

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前公布完解雇員工蘿拉的真相，並發表不自殺聲明後，便帶著妻兒飛出國散心。有趣的是，他7日在社群網站發文報平安後，在留言區笑說：「你們是不是都在期待，現在嘎哥發文又會偷臭什麼梗？」

▲蔡阿嘎貼文最後意有所指。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



蔡阿嘎透露這是小朋友放暑假後的第一趟出國行程，「只有我們一家四口，來日本找哆啦A夢幫蔡桃貴慶生！」他解釋由於大兒子最近都在看哆啦A夢，所以最喜歡的卡通角色已經從蜘蛛人變成哆啦A夢了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到蔡阿嘎一家四口開心地和哆啦A夢、大雄、小夫、胖虎和靜香的擺設合影，露出燦爛笑容，努力走出被前員工背叛的陰霾。

▲▼被蘿拉欺騙的二伯和蔡阿嘎，心情一度備受打擊。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



格外引起討論的是，蔡阿嘎還意有所指地說，「看哆啦A夢歷久彌新三觀正，大雄拿道具去做壞事都會樂極生悲」，不只這樣，他最後還笑說，「差點打成哆啦AB夢」，讓粉絲頓時嘴角失守。

▲蔡阿嘎、二伯已和蘿拉撕破臉。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）



蔡阿嘎IG全文：

暑假第一飛！只有我們一家四口，來日本找哆啦A夢幫蔡桃貴慶生！

最近都在追哆啦A夢卡通的貴董，現在最喜歡的卡通角色，正式從蜘蛛人變心成哆啦A夢啦！特此聲明望周知喔～

#看哆啦A夢歷久彌新三觀正

#大雄拿道具去做壞事都會樂極生悲

#差點打成哆啦AB夢

你們是不是都在期待，現在嘎哥發文又會偷臭什麼梗？