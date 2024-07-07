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江坤俊爆偷吃又性騷！命理師揭「他根本不在乎」...只怕1件事

（合成圖／擷取自臉書）

▲沈嶸分析江坤俊劈腿性騷案。（合成圖／擷取自臉書）

圖文／CTWANT

有著愛家形象的名醫江坤俊，4日遭媒體爆料出軌院內跟診護理師，接著又傳出疑似性騷其他護理師、同節目來賓與主持人等。命理師沈嶸透過通靈江坤俊腦波後發現，江坤俊之所以僅由經紀人簡短傳話否認後就神隱，並不是認為自己站得住腳，而是「他並不在乎」，江認為自己能力很強，不怕失去代言及節目工作，但江的確有外遇，與妻子的關係「緣分能量已崩壞」，所以江現在正在努力補救家庭關係。

江坤俊4日被週刊拍到與護理師共處待到深夜，雖然經紀人聲明家庭狀況一切良好，妻子也發聲力挺，但沒想到又隨之傳出他不只一次對同台營養師伸鹹豬手，甚至曾性騷《健康2.0》主持人、T台當家主播鄭凱云，此事更獲得T台與鄭凱云的證實，因此，《健康2.0》節目傳出要他停錄一個月，手上的7家代言廠商也打算向所屬的經紀公司求償，恐面臨高額賠款。

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命理師沈嶸通靈江坤俊的腦波，發現他完全不擔心代言求償或節目停擺，他並不在乎，因為他深信自己的能力，走到哪都不怕沒飯吃。比起這些金錢損失，江坤俊其實更怕不知如何面對太太、女兒，現在只想盡可能的補救家庭關係

沈嶸表示江坤俊現在陷入「自刑（自我刑剋）」，運勢跌到谷底，因果簿上的不良業力有「欺騙」、「背叛」、「花心」、「好色」、「貪婪」、「油嘴滑舌」，爆出性騷消息可說是一點都不意外，雖然江坤俊帶「天命」，具有「連旺20年」的命格，但現已是「惡業大爆發」，且只剩3年的氣運，形象人設大崩壞，一敗塗地自毀前程，雖然年底運勢有望逐漸回穩，但也不會再像過去這麼風光。

至於外遇風波是否會導致江坤俊離婚？沈嶸分析江坤俊和劉藺秦目前都沒有離婚的打算。但是劉藺秦「自刑」相當嚴重，雖然表面上說「家庭狀況一切良好」，實則心情惡劣，完全不願意接受整件事。兩人關係已從結婚時的「先天正緣（前世就結下的正姻緣）」變成「刑剋（互相損害的關係）」，雖然表面看似和諧，但緣分能量已崩壞。

沈嶸進一步調閱兩人前世表示，兩人曾做過一世夫妻，前世江坤俊是大戶人家的富家公子，娶了劉藺秦後將收入與家中大權都交給她，對她非常放心，這與此生兩人相處模式不謀而合。前世劉藺秦相當感恩江坤俊的信任，為了報恩，此生甘願幫他打理家中大小事，讓他放心衝刺事業。正是前世深厚的緣分，目前的風波還不至於讓兩人感情破裂，劉藺秦對江坤俊沒有愛情也有恩情，願意為了家庭忍氣吞聲，想方設法也要維持先生的形象，是非常偉大的女人。

沈嶸通靈劉藺秦腦波後表示，劉確實有想趕跑小三、維護家庭的想法，所以才會在遭爆料的第一時間說：「先生每天晚上都會回家」，似乎也在暗示小三：「江坤俊再愛你又如何？他仍然每天都會回到我這。」

另外，沈嶸還發現江坤俊竟然沒有「虛假」和「雙面人」的不良業力，可見他對小三的感情也是「真誠的」，沈嶸也發現小三很愛江坤俊，不想跟他分手，但雖然江坤俊跟小三經過一番波折已「修成正緣」，卻有十分勉強的能量，如果不花費心力維持關係，容易走向「無緣」。

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