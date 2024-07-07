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李李仁得獎「陶晶瑩在遛狗撿大便」　還原脫口粗話始末：真不好意思

記者劉宜庭／綜合報導

昨晚，當李李仁獲得台北電影節「最佳男配角獎」時，陶晶瑩接到丈夫打來的電話，慌亂之中脫口「靠背喔」，逗笑全場。事後，她透過臉書還原當下情形，原來老公得獎當下自己正在遛狗、撿大便，「因為我是大素顏，所以混亂中喊了一聲『靠背』真是不好意思。」

▲李李仁得獎時，陶晶瑩正在遛狗撿大便。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲李李仁得獎時，陶晶瑩正在遛狗撿大便。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲李李仁得獎時，陶晶瑩正在遛狗撿大便。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

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李李仁以飾演《周處除三害》中的刑警角色，奪下第26屆台北電影節「最佳男配角獎」，李李仁激動哽咽，後台受訪期間更說「很想打電話給我老婆」，便隨即拿起手機打給陶晶瑩，太太一接起視訊電話就說：「我在跟鄰居遛狗。」

李李仁分享自己剛得獎，還透過手機鏡頭讓陶晶瑩在滿場媒體前露臉，讓女方一時脫口說出：「靠背喔！」逗笑全場。陶子事後透過臉書還原當下狀況，「當老公得北影金獎座時、我正在遛狗撿黃金；當他當著全體記者面跟我視訊時，因為我是大素顏，所以混亂中喊了一聲『靠背』真是不好意思。」

▲李李仁。（圖／記者許逸群攝）

▲李李仁得獎後視訊老婆陶晶瑩。（圖／記者許逸群攝）

文中，陶晶瑩也不忘感謝一路以來支持和相信李李仁的貴人和恩人，「他都有全力以赴、好好珍惜！得獎的一刻有女兒相伴、爸爸一定很開心！謝謝瞬間湧入的親朋好友的祝福、謝謝你們一直陪伴在我們身邊。愛你們。」

最後，陶晶瑩透露，她後來還是有化妝，趕去參加慶功宴，與大家一同慶祝這個重要的時刻。發文時，她還不忘附上遛狗、撿大便的照片作為證明，大方展現私下真實面貌，也引來王月留言「真是實至名歸，李仁在《周處》打得這麼好，我都緊張到嗚著嘴、站著看完整場戲，那麼會演還那麼會打，太棒了，李嫂黃金撿得好啊」。

▲李李仁得獎時，陶晶瑩正在遛狗撿大便。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲李李仁得獎時，陶晶瑩正在遛狗撿大便。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲李李仁得獎時，陶晶瑩正在遛狗撿大便。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲陶晶瑩後來還是有化妝趕去李李仁慶功宴。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

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李李仁, 陶晶瑩, 台北電影節, 周處除三害

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