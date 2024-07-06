北影／李英宏38歲生日當天拿獎！　聽到「有獎金」超樂：可以繳貸款了

記者蕭采薇／台北報導

第26屆台北電影獎頒獎典禮，6日於台北中山堂揭獎。李英宏雖然與「最佳男配角」擦肩而過，但隨後就以電影《莎莉》獲得最佳配樂。而這天正好也是李英宏的38歲生日，成為他最好的生日禮物，而聽到北影有獎金，李英宏露出笑容說：「能買個優質禮物犒賞自己，可以拿來繳貸款了。」

▲第26屆台北電影獎，李英宏以《莎莉》拿下最佳配樂獎。（圖／記者李毓康攝）

李英宏獲獎時，在台上感性說道：「今天是我38歲生日，38歲的第一天，謝謝《莎莉》所有夥伴。」但他也表示：「這幾年越來越沒有自信，總是受到別人幫助比較多。以前的我比較自信，甚可以說是自傲一點。現在要多努力學習，謝謝讓我發揮我可以做的事情的貴人們。」

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後台受訪時，被問到為何有此感觸？李英宏說：「到了接近40之前，可能正在轉型某個階段的自我懷疑，會覺得自己是不是無能為力，或是專注力不夠，焦慮比較多。」李英宏也坦言，頒男配角時很平常心，「頒配樂獎的時候，心跳就比較快一點。」

▲第26屆台北電影獎，李英宏以《莎莉》拿下最佳配樂獎。（圖／記者李毓康攝）

李英宏透露，最近在忙另一個電影的配樂，同時也在籌備自己的專輯，可能是處於創作焦慮的時候，撞牆期就比較有情緒。不過拿到獎就是肯定，李英宏笑說：「可以給自己多一點信心了。」