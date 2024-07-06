北影紅毯／柯震東合體韓版《那些年》振永、多賢　私下對談內容曝

記者蕭采薇／台北報導

2024年台北電影節頒獎典禮於7月6日舉行，《請問，還有哪裡需要加強》導演九把刀、柯震東、春風（洪瑜鴻）一同受訪。柯震東前一晚才從首爾返台，也透露此趟和韓版《那些年，我們一起追的女孩》男女主角振永和多賢的對話。

▲柯震東以《請問，還有哪裡需要加強》入圍最佳男配角。（圖／記者李毓康攝）

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柯震東在北影前去了一趟首爾，並與韓版《那些年》男女主角振永和多賢相約，留下難得的合照。私下聊了什麼？柯震東說：「是有共同朋友約的，他們說看了很多遍《那些年》。我想感受一下台版和韓版的差異性，我對一些文化和地理細節的差異，個人還滿想了解的。」

▲柯震東和韓版《那些年》男、女主角振永和多賢見面。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

不過是否有被兩位稱讚「凍齡」？柯震東開玩笑說：「我有跟他們說，我滿常來韓國的。」至於現在已經是導演的他，是否有趁機邀約振永和多賢演出？柯震東說：「現在成本可能沒辦法請到他們，因為他們跟春風一樣都有主業，價碼比較高。」

▲《請問，還有哪裡需要加強》（左起）春風、導演九把刀、柯震東等一同現身 。（圖／記者李毓康攝）



此話一出，讓一旁的春風被虧「是不是很貴」？春風馬上說：「沒有啦，我便宜啦！」春風此次以最高齡之姿入圍「最佳新演員」，他保持平常心說：「講真的（緊張）還好耶，反正都會槓龜，哪有差？」

▲《莎莉》劇組劉品言、林柏宏、李英宏和湯詠絮也一同走紅毯。（圖／記者李毓康攝）

此外《莎莉》劇組劉品言、林柏宏、李英宏和湯詠絮也一同走紅毯，林柏宏身為本屆影展大使，兩部電影的女主角都入圍影后，分別是《莎莉》劉品言和《愛的噩夢》項婕如，看好誰奪獎？林柏宏求生欲滿分的說：「我現在在劉品言旁邊，我一定說劉品言啊！」