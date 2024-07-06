蔡阿嘎再發聲「人心隔肚皮很恐怖」諷刺蘿拉！　網笑：每篇都在臭

記者劉宛欣／綜合報導

資深百萬YouTuber蔡阿嘎證實元老員工蘿拉被開除的真正原因是利用AB合約詐財8位數，不法手段引發各界譁然，更釣出不少業界人士現身說法，掀起超高討論度。拍片講述蘿拉事件原委後，蔡阿嘎一家出國旅遊轉換心情，陸續發出照片，稍早他再度於Instagram發文，寫下「人心隔肚皮比較恐怖」，明顯是對最近的風波有感，底下也有網友回覆道「在偷臭」。

▲蔡阿嘎一家近日出國散心。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

蔡阿嘎6日曬出與小兒子蔡波能在摩天輪上的合照，照片中可以看到父子倆緊緊抱在一起，他還模仿兒子擺出害怕的神情，內文記錄與蔡波能的對話，只見蔡波能表示摩天輪很高，讓他很害怕，蔡阿嘎回答「人心隔肚皮比較恐怖…」，並告誡「你長大就知道了」，隨後還在留言處幽默寫下「欸不對啊！心臟外面怎麼會是肚皮？肚子太大還是心臟太垂？」

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▲蔡阿嘎發文諷刺蘿拉。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

這段貼文被解讀為明顯是對最近的蘿拉事件一連串風波有感，底下也有許多網友湧入附和留言「這梗可以玩到年底」、「哈哈偷臭」、「我懷疑嘎哥在偷臭，但我沒證據」、「每一篇都在臭欸」，討論度相當熱烈。