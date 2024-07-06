李玟離世1周年！二姊「她真的來看我了」　曬天空高掛彩虹圖

記者高語璠／綜合報導

唱跳天后李玟於2023年7月5日離世，至今仍令粉絲、親友感到不捨。昨（5日）是她逝世1周年的日子，除了歌迷湧入IG寫下對她的思念之情，二姊李思林則發出彩虹高掛天空的照片，有感而發寫下「她真的來接近天堂的地方來看我了」。

▲二姊李思林發出「彩虹照」思念李玟。（圖／翻攝自微博／李思林Nancy）

一眨眼李玟離開1年了，看到高掛在天空的彩虹讓二姊李思林想到妹妹，「妹妹喜愛彩虹，她心中也永遠有一塊空地留給所有的彩虹。天空中，出現的是奇蹟，是愛。原來，她真的來接近天堂的地方來看我了」，3句話道盡對李玟的思念。

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▲李玟離世1年，至今令許多人感到相當不捨。（圖／翻攝自微博／CoCo李玟）

貼文曝光後，立即引來粉絲回應，開始在留言區分享各地的彩虹，「coco一定是笑著回來看我們的」、「她永遠都在」、「沒錯，是她，她是愛的化身，她一直在陪伴著我們，從未離開」。

▲網友在留言區分享各地的彩虹。（圖／翻攝自微博／李思林Nancy）

此外，李玟生前與兩個姊姊李秋林、李思林合唱歌曲〈珍惜今天〉，已於6月28日上線。當發表歌曲時，李思林發文表示，「歌詞現在聽了太感人都會流眼淚，希望大家喜歡這首歌。」