坤達消失木曜直播「僅剩邰智源獨撐」！遭網質疑解散　他親還原實情

記者孟育民／台北報導

藝人坤達今（6日）出席代言活動，近期除了籌備月底Energy的演唱會，還要錄外景、主持《原子少年2》，忙得不可開交，而近期不少網友哀嚎《木曜4超玩》直播只剩下邰智源獨撐，雖然泱泱4日有現身，但卻以來賓的身份出現，其餘班底都不見蹤影，擔憂節目「名存實亡」，坤達今則說：「現在木曜還是有在直播啊，但我們真的就是...，你說像energy復出之後，然後還有其他工作，我覺得目前比較忙，忙完之後一定還是會回去直播。」否認節目有變動，目前算是先請假籌備演唱會。

▲坤達出席代言活動。（圖／記者孟育民攝）

坤達工作滿檔，時間已經少到連Energy彩排都無法跟上，「我自己蠻擔心的，我必須另外用出自己的時間上課，排練演唱會舞蹈。」他說最近大家也重新適應團體身份，難免還是會有爭執，「大家也都長大了，想法不太一樣，但我覺得大家溝通變快，很容易去替大家著想，很快找到我們的代言。」

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▲坤達近期工作滿檔，連睡覺的時間都沒有。（圖／記者孟育民攝）

另外，KID（林柏昇）日前才發文透露，和坤達錄《綜藝玩很大》受傷，兩人拼命玩遊戲到膝蓋都是傷，坤達今說：「每一次的關卡我們兩個都沒辦法預測到底會拼成什麽樣子，但我覺得這也就是《玩很大》的精神了，我覺得他PO出來也是告訴大家《玩很大》也要10週年了然後我們還是繼續一直拼下去。」