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劉德華上海開唱哭了！　驚見她披白紗登台...全場嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）昨（5日）在上海梅賽德斯-奔馳文化中心開唱，也為他的巡迴演唱會正式揭開序幕，睽違11年在上海演出，演唱會上座無虛席，觀眾的熱情讓他四度在台上哽咽，聽到粉絲高喊：「劉德華我愛你！」華仔也感動回：「我也愛你們！」

▲▼劉德華上海演唱會day1。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華昨晚在上海開唱，情緒激動數度哽咽。（圖／台灣映藝提供）

62歲的華仔狀態極佳，在2個半小時的演出中，獻唱超過30首作品，首先以一曲〈今天〉開場，緊接著則是大家耳熟能詳的〈笨小孩〉，還與觀眾大合唱〈可不可以〉、〈情感的禁區〉、〈天意〉、〈如果妳是我的傳說〉等4首經典歌曲 ，緊接著奪目亮相的神獸、飛龍藝術裝置結合，伴隨着〈中國人〉歌曲氣勢非凡。

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對於粉絲的熱情和多年的愛戴，華仔感恩的說：「他們不給我講話！我已經五年沒有開演唱會，今天終於同歌迷見面，心情好興奮，但又好緊張了，很久沒試過這種感覺，一開始大家便跟我一齊大合唱，歌迷一如既往的熱情，大家好疼我，我好幸福，只要你們願意聽，我就用盡我的力量去唱。」

▲▼劉德華上海演唱會day1。（圖／台灣映藝提供）

▲▼劉德華演唱會設計一段以30年代上海灘為背景的愛情歌劇。（圖／台灣映藝提供）

▲▼劉德華上海演唱會day1。（圖／台灣映藝提供）

提到這次演唱會的音樂、視覺效果等，華仔與團隊花了不少心思。除了飛龍和神獸藝術裝置結合外，還有以水墨字畫，由LED牆展現出富中國色彩的歌曲環節；而去年曾在「1/X 劉德華的藝術空間」活動中展出的紙製藝術作品，這次創作出一對新的白色愛心手，另外還有用繽紛燦爛的花束包裝而成的花花人與華仔共舞。除了歌舞之外，也特別設計一段以30年代上海灘為背景的愛情歌劇，充滿浪漫、懷舊風情。

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