江坤俊偷吃賴姓護理師花五百萬封口　知情人士爆：1年前就傳開

娛樂中心報導

乳房外科名醫江坤俊遭爆偷吃賴姓護理師，愛家形象一夕間全毀，儘管本人與妻子透過經紀人否認，但爆料仍是接踵而至，知情人士表示，過去賴姓護理師也是有夫之婦，而且已生過兩、三個小孩，出軌早被抓包，江坤俊付了500萬封口費才壓下此事，讓對方離婚，而且只要是江坤俊看診，都是這位護理師跟診，完全不用避嫌。

▲江坤俊人設崩壞難挽回。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

爆料者表示，江坤俊跟護理的事，甚至花了5百萬這件事，大約一年前就全院傳開了，基本上江坤俊每周只有兩次看診，但因為看診人數眾多，常常是要從九點看到下午三點左右，才能休息，跟診的賴姓護理師，就是被周刊拍到的「紅粉知己」。

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▲ 《健康2.0》主持人鄭凱云(右)也曾遭到江坤俊騷擾。（圖／翻攝自臉書）

不過爆料者也說，因為江坤俊當初是從基隆長庚挖過來，所以敏盛董事長應該也不會對江坤俊開鍘，副院長繼續穩穩做下去，只是該名護理師跟診的部分，有可能隨著這次事件，把她調離。

但江坤俊可能因事件曝光就跟護理師分道揚鑣嗎？，爆料者說：「這種事情誰知道，我們只知道，江醫師有生產一些保健食品(江醫師的醫能補品)，這部分財務大權是在老婆劉藺秦身上，至於劉藺秦是否本來就知道護理師跟江醫師的事，就不得而知。」

爆料者也形容，護理師雖然已生過小孩，但是保持得很好，不管長相或外型，都不像是生過兩三個孩子的媽，所以才會常伴在江坤俊身邊，爆料者更表示：「江醫師老婆也才生一個女兒，其實不只護理師，據傳還有小四，只能說現在江醫師就只能回歸本業吧，人設崩壞成這樣，很難再回到從前的形象了。」