鄭靚歆骨折「整復師被起訴」媽媽發聲！胡文英揭內幕：找不到原諒理由

記者黃皓瑋／綜合報導

曾參與《我愛黑澀會》、《全明星運動會4》的女星鄭靚歆，去年疑似被整復師弄傷，造成肋骨骨折，一度無法自理生活。4日整復師被依過失傷害罪起訴，胡文英也透過社群平台發聲，透露雙方和解失敗的原因，直言「找不到原諒的理由」。

▲鄭靚歆指控整復師造成她肋骨骨折。（圖／記者黃宥寧攝）

鄭靜歆去年6月接受知名整復師「亞當老師」治療，不料治療之後身體出現不適，「就像背後被刺了一把刀一樣痛不欲生」，經檢查後發現是肋骨斷裂。事後雙方對簿公堂，經調解失敗後，4日士林地檢署偵結，將亞當老師依過失傷害罪起訴。

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起訴消息公開後，胡文英代替人在德國的鄭靚歆發聲，透露她「其實就是想要一個道歉」，但因對方不願道歉，所以最後並未和解，另一方面亞當老師則回應「目前偵查中，之後會詳細跟大家說」。同一天胡文英也在社群平台發文，直言「等對方的道歉遲遲等不到，找不到原諒的理由」，也希望不會再有人受到相同的傷害。

▲胡文英代替鄭靚歆發聲，透露和解失敗的原因。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）

不過，被起訴的亞當老師去年10月曾發聲明，透露鄭靚歆在治療隔日表示身體不適後，他曾陪同到醫院接受胸腔X光片等檢查，但當時並沒有發現肋骨骨折。他也指出鄭靚歆是在治療18天後，才發新聞控訴受傷，期間依然有出席其他活動，質疑肋骨骨折「是否因6/20整復而造成？」

▲亞當老師聲明稿。（圖／翻攝自IG／adammm_333）



▼胡文英IG貼文。（翻攝自IG／paulina550308。如遭刪除請見諒）

