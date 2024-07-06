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萁媽上白朗峰！走進3842m空中玻璃屋…雙腳下是山谷：嚇死阿嬤了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人黃鐙輝的岳母萁媽6日更新社群動態，分享自己登上歐洲第二高峰白朗峰。她更站在空中玻璃屋的角落拍照，雙腳下可直望深達1000米的山谷，大膽程度令網友直呼「看了就雞皮疙瘩」。

▲▼萁媽上白朗峰。（圖／翻攝自臉書／萁媽瘋語錄）

▲▼萁媽上白朗峰。（圖／翻攝自臉書／萁媽瘋語錄）

▲萁媽上白朗峰。（圖／翻攝自臉書／萁媽瘋語錄）

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萁媽PO文難掩興奮，大讚白朗峰的美景令人驚嘆，並強烈建議大家「此生中一定要來一次」！她特別提到白朗峰位於3842公尺高的玻璃屋，「真是嚇死阿嬤了」，心情又驚又喜，深深愛上這段旅程。曬出的照片中，還包括日照金色的白朗峰，萁媽表示得等到晚上九點多才拍到這一美景，並認為這一切都是值得的。

▲▼萁媽拍下日照金色的白朗峰。（圖／翻攝自臉書／萁媽瘋語錄）

▲▼萁媽拍下日照金色的白朗峰。（圖／翻攝自臉書／萁媽瘋語錄）

▲萁媽拍下日照金色的白朗峰。（圖／翻攝自臉書／萁媽瘋語錄）

她身穿粉紅色上衣、藍色牛仔褲和白色運動鞋，站在空地前展開雙手，身後是群山環繞的景色，山峰覆蓋著皚皚白雪，顯得格外壯觀。此外，她換穿軟拖鞋，走進高空玻璃觀景台，背後是壯麗的白朗峰山頂邊，面露微笑入鏡，觀景台周圍是透明的玻璃，使人感覺彷彿懸浮在空中，能夠清晰地看到下方的雪山和山谷景觀。天空藍天白雲，整張照片讓網友激動「萁媽膽量有夠大站在玻璃帷幕，踏板都不會發抖」、「太厲害啦」、「好美好壯觀」。

▲▼萁媽上白朗峰。（圖／翻攝自臉書／萁媽瘋語錄）

▲▼萁媽上白朗峰。（圖／翻攝自臉書／萁媽瘋語錄）

▲萁媽踏進空中玻璃屋。（圖／翻攝自臉書／萁媽瘋語錄）

女婿黃鐙輝轉發萁媽貼文，幽默回應：「我在台灣拍到快要發瘋，她在歐洲登上第二高峰，萁媽其實很秋，年紀不小了還能全世界趴趴照，其實人生就是要這樣，趁還有體力想做什麼就去做，這是一個很勵志的事，因為萁媽去一次就少一次，我就看您能玩多久。」

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