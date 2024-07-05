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台灣妞搭機遭「紅衣小女孩」驚悚摸背！　張眼抬頭一看差點漏尿

記者劉宛欣／綜合報導

知名部落客「台灣妞韓國媳」經常透過社群分享在南韓的生活，前陣子恢復單身的她，近來全身投入在工作之中，常常搭飛機往返各地，5日她在臉書分享搭長程飛機，在座位上睡覺時，突然驚覺有人摸她的背，讓她瞬間嚇醒，竟是一個「紅衣小女孩」在摸她，讓她直呼「真的會瞬間無法辨識漏尿」。

▲台灣妞分享飛機上被摸的趣事。（圖／翻攝自台灣妞韓國媳臉書）

▲台灣妞恢復單身後，全心投入在事業上。（圖／翻攝自台灣妞韓國媳臉書）

台灣妞5日在臉書分享從南非回來搭了長達15小時的飛機，中間轉機，第二段是晚上時間，長達8小時，身材較為嬌小的她，吃完飛機餐後開始趴在桌上睡覺，沒想到睡夢中，驚覺有人在摸她的背，她形容是「滑來滑去、輕輕摸」，她馬上起身，恍惚之間還沒完全清醒，一定睛發現「暗黑中兩個霹靂大跟圓的眼睛盯著我看」，嚇壞她。

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▲台灣妞分享飛機上被摸的趣事。（圖／翻攝自台灣妞韓國媳臉書）

▲台灣妞分享飛機上被摸的趣事。（圖／翻攝自台灣妞韓國媳臉書）

台灣妞後來發現對方是一個看起來印度血統的小妹妹，頭上綁著兩束辮子，甚至穿著紅色衣服，期間還相當近距離地研究台灣妞，她猜測小妹妹應該是因為飛機上已經熄燈，所以在摸黑找人，她沒有多想就繼續睡，沒想到小妹妹後來又再摸了她一次，她心累表示「我因為睡昏了就這樣被嚇了兩次」，小妹妹穿著讓她聯想到台灣的民間鬼故事「紅衣小女孩」，直呼「真的瞬間無法辨識，會漏尿」。

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