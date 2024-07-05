白潤音被問「知道流星花園主題曲？」　轉頭求救周渝民：你會嗎

記者黃庠棻／台北報導

台北電影獎入圍酒會在今（5）日晚間舉行入圍影帝的周渝民（仔仔）和白潤音接受訪問時透露，其實兩個人已經很熟，正當眾人納悶原因時，兩人才異口同聲說道「我們剛結束《我們與惡的距離》第二季的拍攝」，只不過沒想到周渝民本日才終於對上白潤音的本人跟名字，逗趣的反應讓全場直接笑歪。

▲台北電影節白潤音、周渝民。（圖／台北電影節提供）

周渝民跟白潤音在採訪時，時時刻刻流露出好交情，白潤音透露在拍戲期間周渝民曾跟他撂下狠話「你知道上面的空氣比較讚嗎」，結果嗆完才傳授長高的方法給他，讓白潤音直呼「我覺得他心智年齡跟我差不多」、「我不覺得他是一個大人」、「我當他是朋友」，累積深厚感情。

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▲白潤音。（圖／記者林敬旻攝）

雖然白潤音跟周渝民因為拍戲熟識，但兩人相差了28歲，熟悉的影視作品也有所不同，在被問到知不知道《流星花園》先是傻傻地直呼「有印象」，接著又被詢問是否知道主題曲怎麼唱的時候，他則一臉茫然，下一秒轉頭詢問周渝民「你會嗎？」立刻讓眾人倒吸一口氣，在被告知「就是他唱的」時，才反應過來。

▲周渝民。（圖／記者黃克翔攝）

此外，白潤音對於影帝保持平常心，卻可以一一說出其他入圍者的優點，先是大讚「喜翔哥是喜劇之神」，認為李銘忠可以駕馭各種類型的片，阮經天則是以前看《艋舺》就被圈粉，這次看《周處除三害》又被圈粉一次，而周渝民的優點就是「仔哥就是仔哥」，光是顏值和身高就贏過其他人。