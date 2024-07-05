麻吉弟弟揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

34歲「麻吉弟弟」周立銘和經紀人女友Nicky愛情長跑多年，小倆口8年前在美國登記結婚，今年5月更在社群公布即將升格成為新手爸媽的喜訊，最近夫妻倆舉辦寶寶性別趴，2人揭曉過程的真實反應，全被參與派對的歌手閻奕格給拍了下來。

▲麻吉弟弟公布寶寶的性別。（圖／翻攝自Instagram／janiceyanmusic）

透過閻奕格在IG限動分享的影片畫面可見到，周立銘和老婆一起將一顆大顆的白色氣球給戳破，瞬間噴出一顆顆藍色的小氣球，正式揭曉2人即將迎來男寶寶的誕生。當下夫妻倆露出開心的笑容，接著Nicky驚訝地摀住嘴巴，全場發出興奮的尖叫聲，共同見證這甜蜜且幸福的過程。

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▲閻奕格錄下麻吉弟弟揭曉寶寶性別的過程。（圖／翻攝自Instagram／janiceyanmusic）

事實上，周立銘在今年生日時透過社群PO出超音波照，正式宣布要當爸爸，對於即將成為父親的身份，他充滿期待和興奮。他在文中寫道：「我迫不及待地要開始人生的下一章。我會盡我所能，學習當一個好父親！」同時也不忘向大家表達感謝之情，並向已成為人父的朋友們請教，希望能獲得一些有關育兒的寶貴建議。