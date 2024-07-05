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胡歌《繁花》為唐嫣挨耳光！　還原拍攝過程親揭「賞巴掌內幕」

記者黃庠棻／台北報導

王家衛首部執導電視劇《繁花》細膩的鏡頭語言和深刻的劇情，將每一個角色的情感和命運演繹得扣人心弦，霸榜OTT平台冠軍21天，劇中胡歌飾演的寶總，偶遇出現雪芝（杜鵑飾），勾起了寶總心中的回憶與情感，他提出讓初戀擔任自己公司在香港的代表，但她婉拒了，並說：「就當沒見過吧。」

▲《繁花》胡歌、唐嫣。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲《繁花》霸榜OTT平台冠軍。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》劇情再掀高潮，戲裡胡歌為調停唐嫣飾演的汪小姐與老闆娘盧美琳的矛盾，甘願挨了一記耳光，這個名場面將寶總的無奈和汪小姐的心疼表現得淋漓盡致，胡歌在細膩的表演中展現了角色的深情與執著，唐嫣則展現了角色的堅強與脆弱，以及淚水和堅定。

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▲《繁花》胡歌、唐嫣。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲《繁花》唐嫣演技爆發。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

談及這場戲，胡歌受訪時曾表示，這場戲精彩的點不僅在耳光本身，更在於每一個演員被賞巴掌之後的反應。胡歌透露，唐嫣在這場戲表現得非常出色，還原拍攝過程「她在歇斯底里的狀態拍了很多遍，非常累，因為每一條她都全力以赴地爆發。」胡歌又表示「雖然觀眾看到的僅僅是短短幾秒鐘的畫面，但拍攝過程中考慮到環境和各演員的配合，拍了很多個鏡頭，那天拍攝結束後，唐嫣整個人幾乎力竭。」

▲《繁花》胡歌、唐嫣。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲《繁花》胡歌再掀演藝事業巔峰。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》講述九十年代的上海處處是機遇與希望，工人「阿寶」（胡歌 飾）憑藉時代的春風和自己的打拼，在高人「爺叔」（游本昌飾）與夜東京老闆「玲子」（馬伊琍飾）、外貿總公司「汪小姐」（唐嫣飾）的鼎力協助下，躋身成為商界後起之秀，一家新開的大飯店「至真園」卻令寶總原本決勝千里的事業變得動盪。王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》，正於MyVideo全台獨家首播，每週五更新五集。

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胡歌, 繁花, 唐嫣

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