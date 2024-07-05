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鄭弘儀為健康不作政論節目　滅火器楊大正被訪到落淚

記者葉文正／台北報導

主持人鄭弘儀去年三月離開三立，今天又宣布回歸三立新聞台，推出全新旗艦訪談節目《話時代人物》，7月7日(週日)晚間八點正式登場，鄭弘儀將以所擅長、也是觀眾鍾愛的「掏心式對話」，和節目來賓暢談生命中乘風破浪的故事，以及他們深耕事業、奉獻時代的心路歷程。

▲鄭弘儀(左)重回三立。（圖／三立提供）

▲鄭弘儀(左)重回三立。（圖／三立提供）

節目來賓邀請對象擴及百工百業，鄭弘儀說「立足各領域，對台灣乃至對世界，具有標竿影響力的時代人物，或是對大時代有深刻影響的小人物，我都想邀請他們來」，「在節目上我會和他們無話不談」。

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▲鄭弘儀(左)重回三立。（圖／三立提供）

▲鄭弘儀(左)與滅火器。（圖／三立提供）

這次回歸三立新聞台，鄭弘儀瘦了一圈，帶著紅潤的氣色再次走進攝影棚，他說因為最近嚐到「睡比較飽」的滋味，以往主持政論節目，議題跟著時事走，每天和時間賽跑，「團隊很用心準備很多資料，我都在錄影前一個半小時看完，偶而累到想趴著休息，想睡不能睡其實滿煎熬的」，鄭弘儀笑說，暫別政論舞台，轉作人物訪談，生理上是為了減少體能的壓力，理念上是希望記錄更多台灣土地上的奮鬥故事。

▲鄭弘儀(左)重回三立。（圖／三立提供）

▲鄭弘儀(中)與滅火器。（圖／三立提供）

製作人透露「鄭大哥的聲音有獨特的魅力，即使問得單刀直入，語氣卻透著溫暖，幾度有來賓因為心情被觸動而落淚」，第一集的來賓是龐克搖滾樂團滅火器，樂團特別為節目，精心安排木吉他伴奏的現場彈唱，主唱楊大正談起出道的往事，經營樂團的辛酸、離鄉背井的生活一度哽咽；鄭弘儀在聊天時也順手拿出手機問楊大正：「這是你的小孩嗎？」

楊大正笑說，因為自己非常喜歡小孩，特別先做了功課，在社群看到小孩照片，覺得十分可愛。同樣是爸爸的兩人，居然忍不住在節目上聊起爸爸經！兩人也難得提到和老婆在家裡教育小孩，常常會不小心破壞老婆好不容易建立起來的規則，惹得老婆不開心！另第二集來賓是巴黎奧運拳擊國手賴主恩，鄭弘儀現場即興，請賴主恩以教授初學者方式給他指導，從過程中感受國手養成的血淚心情。

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