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潔哥住家社區發生爭議！　曝對話截圖「戲水池不是拿來游泳的」

記者陳芊秀／綜合報導

網紅潔哥（李秉潔）5日發文，坦言最近與社區的人發生爭議。起因是社區的戲水池，最近深度要從60公分改成110公分，而她擔憂小小孩不能玩水了，公開對話截圖，她向社區表達意見「戲水不是拿來游泳的」。

▲▼潔哥透露最近與社區的人有爭議。（圖／翻攝自臉書／潔哥）

▲潔哥透露最近與社區的人有爭議。（圖／翻攝自臉書／潔哥）

據潔哥表示，原本住家社區設有戲水池約60公分，可以帶小孩玩水泡水，有些家長的小孩比較大了想游泳，戲水池深度變成110公分，而110公分是法規戲水池最高深度。她難掩憂心，「對我153來講110cm已經不算戲水了，更何況fa下去直接滅頂，戲水池不就是玩水嗎…110真的有點高吧」，而開會她沒有去，下次開會要等8月中，將等到那時再度討論。

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▲▼潔哥透露最近與社區的人有爭議。（圖／翻攝自臉書／潔哥）

▲潔哥發文。（圖／翻攝自臉書／潔哥）

潔哥曬出對話截圖。她傳訊表達意見，「這個決策我還是很納悶，家裡有大孩子的要游泳，就去正規的游泳池不是更好，不用在戲水池游吧，戲水就是玩水的意思不是嗎？不是拿來游泳的」。她認為對小小孩不太公平，自認管理費沒有少繳，但也笑說，如果可以因此少繳，就完全沒有意見。

▲▼潔哥透露最近與社區的人有爭議。（圖／翻攝自臉書／潔哥）

▲潔哥曬對話截圖。（圖／翻攝自臉書／潔哥）

【潔哥臉書全文】

最近我在跟社區裡面的人有爭議
原本我家社區有戲水池60cm左右
帶小孩玩水泡水我覺得滿好的
結果有些家長的小孩可能比較大想游泳
戲水池深度改成110cm
110是法規裡面戲水池最高深度
對我153來講110cm已經不算戲水了
更何況fa下去直接滅頂
戲水池不就是玩水嗎….110真的有點高吧
總之就是開會沒去
下一次開會要等8月中
只能等開會再討論了

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